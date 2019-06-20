İzmir-Avrupa iş birliği için dev adımlar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Brüksel’de Avrupa Bölgeler Komitesi bünyesindeki Türkiye ile Çalışmalar Grubu’nun 22. toplantısına katıldı. Aynı zamanda Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM)’in başkanlığını da yapan Soyer, Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) nezdinde üst düzey temaslarda bulundu. Soyer’in genç işsizliğin çözümüne ilişkin öneri ve değerlendirmeleri ise büyük ilgi topladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) temasları kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üyesi olduğu Avrupa Bölgeler Meclisi (AER) ve EUROCITIES’in merkezlerini ziyaret etti. Bu toplantılarda İzmir’in uluslararası düzeyde ve AB düzeyinde iş birliği yapabileceği alanlar kararlaştırıldı. AER ile İzmir’in Avrupa Gençlik Başkenti ve Avrupa Kültür Başkenti başvurularında birlikte çalışılması şeklinde görüş birliğine varıldı. EUROCITIES ile "dijital vatandaşlık" ve sektörlere ilişkin çalışma yapılması konusunda da fikir birliği edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Brüksel Bölgesi Dışişleri Bakanlığı AB Komiseri Alain Hutchinson ile bir araya gelerek Brüksel’de açılacak İzmir temsilciliğine ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi. Bölgeler Komitesi üyesi de olan Hutchinson ile Soyer arasında 3 başlık altında ortak çalışma yapılması konusunda fikir birliğine varıldı. Buna göre "Avrupa Kültür Başkenti Değerlendirme Komitesi" eski üyesi Hutchinson, İzmir’in Avrupa Kültür Başkenti olma sürecine destek vereceğini ifade etti. Hutchinson ve Başkan Soyer, İzmir öncülüğünde yürütülen Akdeniz belediyeleri arasındaki iş birliği ve İzmir’in Brüksel temsilciliğinin açılması yönünde beraber çalışmak üzere görüş birliğinde bulundular.

Başkan Tunç Soyer’in, Avrupa belediye başkanlarının meclisi ve önemli organı niteliğindeki Bölgeler Komitesinin Başkanı Karl-Heinz Lambertz ile yaptığı görüşmede ise Avrupa Birliği’nin kentler için ayıracağı finansman ve fonların artırılması amacıyla beraber çalışılmasına yönelik fikir birliğine varıldı. Başkan Soyer ve Lambertz Akdeniz Kentleri arasındaki işbirliği konusunda da ortak çalışma yürütmeyi kararlaştırdı.

Küresel sorunların çözümü de yerel yönetimlerde

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, SODEM Başkanı unvanıyla beşinci kez katılım sağladığı Avrupa Bölgeler Komitesi Türkiye ile Çalışmalar Grubu’nun 22. toplantısında, küresel ve dijital ekonomide genç işsizliğinin çözümünün kentler arası, sınırları aşan işbirliği olduğunu anlatan bir konuşma yaptı.

Türkiye’nin tarihi, toplumu, ekonomisi, siyasi sistemi, kültürü ve geleceği ile Avrupa’nın bir parçası olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, "Demografik eğilimler ve ekonomik tahminler açıkça ortaya koymaktadır ki, Türkiye, Çin, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika gibi ’Yeni Ekonomi’ ülkeleri önümüzdeki yıllarda küresel büyümeye yön verecektir. Kentler ve kentler arasındaki işbirliği, bu ülkelerin yaşacağı zorluklar ile mücadelede esas rolü oynayacaktır. Kentler, geleceğin ekonomisinde en ön sırada yer almaktadır" diye konuştu.

Avrupa’daki kent organizasyonlarının sayısının sürekli arttığını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer sözlerine

şöyle devam etti;

"Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi CEMR’den Avrupa Kentler Ağı EUROCTIES’e kadar bahse konu kent ağları, genç işsizliği veya kentsel yoksulluk gibi tehditler üzerinde fark oluşturmaktadır. Aday ülkelerin aktörleri de adı geçen Avrupa kentsel iş birliğinin evriminde rol almaktadırlar. Kentler, genişleme ve entegrasyon politika hedeflerine ulaşmada AB kurumları ve ulusal hükümetler için faydalı ortaklardır. Belediyeler hem insan kaynağına hem de finansal kaynaklara sahiptir. İşleri ve projeleri başarıyla gerçekleştirme hususunda know-how, yani bilgi birikimi ve aynı zamanda sosyal sermaye sahibidirler. Yerel kurumlara duyulan güven daha yüksektir. Seçilmiş belediye başkanları, politikaların verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için, çok ihtiyaç duyulan liderliği sağlayabilir."

Genç işsizliğe 3 temel formül

Başkan Tunç Soyer, Türk şehirleri ve Avrupa Birliği arasındaki işbirliğinin tesisinde etkili olabilecek konuları üç başlık altında toplayarak şunları dile getirdi:

"Yerel yönetimlerin, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’na (IPA) artan katılımının yeni bütçe döneminde AB fonlarının etkinliğini artıracağına inanıyoruz. İkincisi; istatistikler sınır ötesi işbirliğinin genişleme ülkeleri ile üye ülkeler arasındaki olumlu etkisini ortaya koymaktadır. Ne yazık ki, Yunanistan ve Türkiye arasındaki sınır ötesi program hiçbir zaman işlevsel olamamıştır. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır ötesi iş birliğinin bütçesi sınırlı kalmıştır. Bu engellerin basit teknik önlemler ve daha iyi planlama ile çözülebileceğine inanıyoruz. Sınır ötesi iş birliği programı, genç işsizliği ile mücadelede bir teşvik olabilir."

Başkan Tunç Soyer, Brüksel temaslarında Türkiye’nin AB nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ile de Daimi Temsilci Bozay’ın rezidansındaki resepsiyonda bir araya geldi.