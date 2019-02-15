İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde patlama

İzmir Çiğli ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir sokakta patlama meydana geldi. Yaşanan olayda can kaybı veya yaralı olmadı.

Olay, saat 23.30 sularında Çiğli ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10045 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından sokağa bırakılan şüpheli paket büyük bir gürültü ile patladı. Organize sanayi bölgesinde patlamayı duyan özel güvenlik görevlilerinin ihbarı ile patlama yerine polis ve bomba uzmanı polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen zırhlı araçlarla gelen polis ekipleri, çelik yelek ve silahla çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgede yapılan aramada bir şüpheli paket daha tespit edildi. Polis ekiplerince tuzaklama olabileceği değerlendirilen şüpheli paket, kontrolü şekilde patlatıldı. İmha edilen paketin içinde el yapımı patlayıcı olduğu öğrenildi. Yaşanan patlamalarda can veya mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Öte yandan, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.