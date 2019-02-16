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İzmir anket sonuçları 2019 yerel seçim İzmir'i kim kazanır?

İzmir son anket sonuçları açıklandı mı? İzmir yerel seçim anket sonuçları 2019 kim önde? 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçim için İzmir’de heyecan dorukta. CHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak adayı Tunç Soyer ile AK Parti ve MHP’nin ortak adayı Nihat Zeybekçi İzmir Büyükşehir belediyesi için yerel seçimlerde yarışıyor. Peki son anket sonuçları İZmir için ne diyor? İzmir’de kim önde? İşte yerel seçim 2019 İzmir anket sonuçları.

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:45
İzmir anket sonuçları 2019 yerel seçim İzmir'i kim kazanır?

İzmir son anket sonuçları açıklandı mı? İzmir yerel seçim anket sonuçları 2019 kim önde? 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçim için İzmir’de heyecan dorukta. CHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak adayı Tunç Soyer ile AK Parti ve MHP’nin ortak adayı Nihat Zeybekçi İzmir Büyükşehir belediyesi için yerel seçimlerde yarışıyor. Peki son anket sonuçları İZmir için ne diyor? İzmir’de kim önde? İşte yerel seçim 2019 İzmir anket sonuçları.

“İYİ Parti'li seçmen Tunç Soyer’e tepkili”

MAK Danişmanlık Yönetim Kurulu Başkanı araştırmacı Mehmet Ali Kulat, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin anket sonuçlarını açıkladı. Kulat'a göre, CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir’de kim önde? İzmir’de CHP’nin Tunç Soyer tercihine değinen araştırmacı Mehmet Ali Kulat, "İYİ Parti’li seçmen Tunç Soyer ismine tepki gösteriyor. O tabanın yüzde 70’i büyükşehirde Tunç Soyer’e oy vermez gibi gözüküyor. Onlar da özellikle bu taban hitap edecek bir takım çıkışlar yapmaya çalışıyorlar.” dedi.

Konsensus Araştırma'nın "İzmir'in Yerel Siyasi Trendleri Araştırması Ocak 2019" anket sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'de önde olduğu belirtildi. Ankete katılanlara "Bu pazar bir yerel seçim olsa, adaylardan bağımsız düşündüğünüzde hangi siyasi partinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayına oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. 

Araştırmaya katılanların yüzde 45,8'i CHP'ye, yüzde 34,8'i AK Parti'ye, yüzde 5,6'sı İYİ Parti'ye, yüzde 4,3'ü MHP'ye, yüzde 3'ü HDP'ye oy vereceğini belirtirken, yüzde 2,4'ü oy kullanmaya gitmeyeceğini, yüzde 0,3'ü geçersiz veya boş oy kullanacağını, yüzde 0,8'i kime oy vereceğinin partilerin göstereceği adaylara bağlı olduğunu, yüzde 1,9'u kararsız olduğunu belirtirken, yüzde 0,6'sı ise bu soruya cevap vermedi.

ORC'nin Mart 2019 yerel seçimlerinin nabzını tutmak için yaptığı araştırma 01 - 09 Kasım 2018 tarihleri arasında 5 Büyükşehir’de yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirildi. Ankete katılanlara 31 Mart 2019 yerel seçimlerde oy vermeyi düşündüğünüz parti hangisidir? Sorusu yöneltildi. Bu soruya yüzde 39.0 CHP, yüzde 25.1 AK Parti, yüzde 7.8 MHP, yüzde 4.7 HDP ve yüzde 4.1 İYİ Parti cevabını verdi.

İzmir 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı  Aziz Kocaoğlu % 49.6

AK Parti adayı Binali Yıldırım % 35.9

MHP adayı Murat Taşer % 8

İzmir 24 Haziran seçim sonuçları

CHP % 41.3

AK Parti 28,7

HDP % 11.5

İYİ Parti 10.9

MHP % 6,3 

CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları 2019

İzmir Balçova'da Mehmet Ali Çalkaya, Bayındır'da Ufuk Sesli, Bergama'da İdris Yavuzyılmaz, Beydağ'da Feridun Yılmazlar, Bornova'da Mustafa İduğ, Çeşme'de Ekrem Oran, Narlıdere'de Ali Engin, Dikili'de Adil Kırgöz, Foça'da Fatih Gürbüz, Gaziemir'de Halil Arda, Güzelbahçe'de Özdem Mustafa İnce, Karabağlar'da Muhittin Selvitopu, Karaburun'da İlkay Girgin Erdoğan, Karşıyaka'da Cemil Tugay, Menderes'te Mustafa Kayalar, Menemen'de Serdar Aksoy, Çiğli'de Selim Utku Gümrükçü, Ödemiş'te Mehmet Eriş, Seferihisar'da Yelda Celiloğlu, Selçuk'ta Filiz Ceritoğlu Sengel, Torbalı'da Ramazan İsmail Uygur, Urla'da İbrahim Burak Oğuz, Konak'ta Abdül Batur.

AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Bolçova belediye başkan adayı Evrim Özen

AK Parti Konak belediye başkan adayı Melek Eroğlu

AK Parti Karabağlar belediye başkan adayı Bilal Doğan

AK Parti Buca belediye başkan adayı Mustafa Arslan

AK Parti Bayraklı beledeye başkan adayı Ali Aslan

AK Parti Karşıyaka beledeye başkan adayı Ayda Maç

AK Parti Bayındır belediye başkan adayı Uğur Demirezen

AK Parti Bornova belediye başkan adayı Reşat Gençtürk

AK Parti Aliağa belediye başkan adayı Serkan Acar (MHP)

AK Parti Çeşme belediye başkan adayı Mustafa Cenger

AK Parti Güzelbahçe belediye başkan adayı Burcu Dereci

AK Parti Menemen belediye başkan adayı Durmaz Bayraktar

AK Parti Kınık belediye başkan adayı Sadık Doğruer

AK Parti Bergama belediye başkan adayı Hakan Koştu 

AK Parti Beydağ belediye başkan adayı Ogün Asil Aydogdu

AK Parti Karaburun belediye başkan adayı Ferhan Eroğlu

AK Parti Kiraz belediye başkan adayı Saliha Özçınar

AK Parti Seferihisar belediye başkan adayı Hamit Nişancı

AK Parti Selçuk belediye başkan adayı Osman Başterzi 

AK Parti Ödemiş belediye başkan adayı Münir Bezmez 

AK Parti Torbalı belediye başkan adayı Adnan Yaşar Görmez

AK Parti Tire belediye başkan adayı Mustafa Selman Içelli

AK Parti Kemalpaşa belediye başkan adayı Arif Uğurlu

AK Parti Menderes belediye başkan adayı Bülent Soylu 

AK Parti Gaziemir belediye başkan adayı Nazmi Yılmaz

AK Parti Çiğli belediye başkan adayı Okan Korkmaz

AK Parti Urla belediye başkan adayı Adıgüzel Demirel

AK Parti Çeşme belediye başkan adayı Sema Aydın (MHP)

AK Parti Dikili belediye başkan adayı Buğra Akın (MHP)

AK Parti Foça belediye başkan adayı Serdar Mersin (MHP)

AK Parti Narlıdere belediye başkan adayı Süleyman Kocabıyık (MHP)

AK Parti Erzurum ilçe belediye başkan adayları 2019

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 12:45
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