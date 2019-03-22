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İzmir Alsancak Tren Garı’nda “Çaka Bey Kitap Günleri”

ANKARA (İHA) – İzmir Alsancak Tren Garı’nda ziyarete açılan “Çaka Bey Kitap Günleri” kapsamında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof.

22 Mart 2019 Cuma 21:37
İzmir Alsancak Tren Garı’nda “Çaka Bey Kitap Günleri”

ANKARA (İHA) – İzmir Alsancak Tren Garı’nda ziyarete açılan “Çaka Bey Kitap Günleri” kapsamında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun ve Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan gençlerle bir araya geldi.


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu’nun İzmir’in Fethinin 938. yıl dönümü vesilesiyle İzmir Alsancak Tren Garında düzenlediği “III. Çaka Bey Kitap Günleri” kapsamında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun ve Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan gençlerle bir araya geldi.


Dursun, “Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları” kapsamında çeşitli kentlerde gençlerle Anadolu’nun tarihi ve kültürel değerleri üzerine söyleşiler gerçekleştirirken, kitap günlerine katılan İzmirli gençlerle de milli şuur ve tarih bilinci üzerine sohbet etti. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ise, “Anadolu’da Türk Fethi ve Bir Vatan Parçası Olarak İzmir” başlıklı söyleşisinde Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesi sürecini ve İzmir’in 1081 yılında Çaka Bey tarafından fethedilmesinin bu sürece katkısını değerlendirdi.


25 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek olan Çaka Bey Kitap Günleri kapsamında 40 söyleşi ve 200 imza günü gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 21:37
  1. kültür
  2. kitap
  3. imza günü

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