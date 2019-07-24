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İzmir, Allianz'a iyi geldi

Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan:- "Allianz Kampüs ile birlikte müşteri şikayet oranımızda yüzde 38 iyileşme, müşteri memnuniyetinde yüzde 30 artış sağladık"

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:34
İzmir, Allianz'a iyi geldi

İZMİR (AA) - Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, İzmir'de yaklaşık bir yıl önce hayata geçen Allianz Kampüs ile birlikte müşteri şikayet oranında yüzde 38 iyileşme olduğunu bildirdi.

Gaziemir'deki Allianz Kampüs'te düzenlenen toplantıda konuşan Gürkan, İzmir'in kalifiye iş gücü potansiyeli, sanayisi, ulaşım alternatifleri, yüksek yaşam standartları, ulusal ve uluslararası yatırımın çekim noktası olması gibi özellikleri ile Allianz Grubu için yatırımda cazibe merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Allianz Kampüs ile ülke ekonomisine, bölgenin istihdamına destek olmayı hedeflediklerini belirten Gürkan, daha ilk yılda hedeflerine yönelik ciddi atılımlar gerçekleştirdiklerini aktardı.

Allianz Grubu'nun 2008'den bu yana Türkiye'ye yaptığı yatırımların 1 milyar avroyu aştığını bildiren Gürkan, "Allianz olarak Türkiye'ye inanıyor, planlarımızı, uzun vadeli bakış açısıyla yapıyoruz. Risklerimizi yönetmek, çift merkezli yapıya taşıyarak bölmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Allianz Kampüs de en önemli yatırımlarımızdan." dedi.

Allianz Kampüs'ün meyvelerini vermeye başladığını dile getiren Gürkan, şunları kaydetti:

"Allianz Kampüs ile birlikte müşteri şikayet oranımızda yüzde 38 iyileşme, müşteri memnuniyetinde yüzde 30 artış sağladık. IMI Conference ve Life dergisi tarafından düzenlenen 'En İyi Çağrı Merkezi Ödülleri'nde sigorta sektöründe 'En Beğenilen Çağrı Merkezi' seçildik. Acentelere verdiğimiz hizmet seviyesinde yüzde 20 iyileşme gerçekleştirdik. Bu pozitif tablo iş sonuçlarımıza da yansıdı. Çalışan başına düşen Bireysel Emeklilik Sistemi prim üretimimizin yüzde 41 arttığını gözlemledik. Ayrıca, trafik branşındaki hasar dosyalarında da ciddi gelişmeler yaşadık. Dosya kapama oranında yüzde 5 artış, 44 günden 34 güne düşen kapama süresinde ise yüzde 25'e yakın iyileşme gerçekleştirdik."

- "Tatbikatta Allianz Kampüs açık kalacak"

Tolga Gürkan, sadece operasyon merkezlerini değil, felaket kurtarma merkezini de 12,5 milyon lira yatırımla İzmir'e taşıdıklarını belirterek, Allianz Kampüs'ün devreye girmesiyle burada bulunan bilgi teknolojileri personeli sayesinde İstanbul lokasyonunda meydana gelebilecek felaketlerde en az kesinti ile yerinde müdahale edebilecek durumda olduklarını söyledi.

Ana sigortacılık uygulamalarının ve destekleyici çevre sistemlerinin herhangi bir felaket anında devreye girebilecek şekilde İzmir'den hizmet verebildiğine işaret eden Gürkan, "Ayrıca, 2 yıl arayla yaptığımız iş süreklilik tatbikatımızın merkezinde bu yıl Allianz Kampüs olacak. 22 Kasım Cuma günü 'İstanbul’da deprem' senaryosuyla ilerleyeceğimiz tatbikatta Allianz Tower açılmayacak. Tüm işler Allianz Kampüs'ten yönetilecek." diye konuştu.

Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Aytekin ise bin 100 kişilik çalışma kapasitesine sahip kampüste bugün itibarıyla 724 kişinin istihdam edildiğini bildirdi.


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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:34
  1. Allianz
  2. Allianz Kampüs
  3. memnuniyet
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