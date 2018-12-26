İzmir AK Parti teşkilatı körfezi seyrediyor!

Dr. Bedri Katipoğlu / İzmir

Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, gerek ulusal ve gerekse dünya barışı için olağanüstü gayret gösterirken maalesef AK Partili siyasilerin çoğu adeta kronik ve yoğun istirahatte. Hele İzmir teşkilatının neredeyse hepsi son derece yetersiz ve halktan çoook kopuk. Başkan Erdoğan sık sık makam ve mevkinin ve parasal gücün çok önemli olmadığını asıl önemli olanın vatandaşların gönüllerine girmek olduğunu vurguluyor ama maalesef bunun pratiğini özellikle İzmir’de hiç göremiyoruz. İzmir’de değil milletvekillerine bir il başkanı ya da ilçe başkanına ulaşmak dahi imkansız gibi. Milletvekilleri de her konuyu danışmanlarına havale etmiş, danışmanlar da bakarız ederiz diyerek çoğu kez insanları adeta atlatıyorlar.

Başkan Erdoğan, fark gözetmeksizin tüm halkla iletişim kurduğu halde hatta yurt dışındaki vatandaşların ve dahi İslam ümmetini oluşturan fertlerin gönüllerine girdiği için büyük bir lider olmuştur. Hatta dünyadaki müslüman olmayan mazlum ve mağdurların da umudu olmuştur.

Recep Tayyip Erdoğan rüzgarı ile siyasetin belki de en yüksek mevkilerine kadar gelen kişilerin hâlâhalktan uzak ve egoist olmaları çok üzücü. Bu bağlamda Numan Kurtulmuş Bey’in verdiği mesaj çok önemli. Öyle diyor AK Parti Genel Başkan yardımcısı Kurtulmuş, “Artık AK Partinin sırtına basarak yükselen ya da Recep Tayyip Erdoğan’ın karizmasının gölgesinden istifade ederek öne çıkan adaylarla bu seçime girmeyeceğiz.”

Özellikle İzmir teşkilatının tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Ben bir İzmirli olarak hiçbir siyasetçisine ulaşamadığım halde mesela Manisa teşkilatına rahat ulaşabiliyorum. Objektif olarak bakıldığında belki İzmir teşkilatı çok çalışıyormuş gibi bir görüntü verebilir ama insanlarla iletişim neredeyse sıfır.

Galiba İzmir teşkilatı masa başı siyaset yaptığı için pek başarılı olamıyor. Zira İzmir’de esnaf, dernek, vakıf, çarşı, pazar gibi yerlerde AK Partinin izleri bile yok. Böyle giderse İzmir asla yerel yönetimleri kazanamaz.

İzmir’de CHP’li yerel yönetimlerin halka yaptığı hiçbir hizmet olmamasına rağmen neden hâlâ aynı zihniyet kazanıyor? Bunun en önemli sebebi özellikle İzmir milletvekillerinin ve il-ilçe teşkilatlarının halka çok uzak duruşudur. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum.

Ben bir İzmirli olarak milletvekillerinin ve teşkilat başkanlarının hiçbirini tanımıyorum. Bir tanesi bile mahallemize uğramadı sadece Recep Tayyip Erdoğan rüzgarı ile seçildi. Belki iyi olanlar varsa onları tenzih ediyoruz, ama halktan uzak, aristokrat ruhlu antipatik milletvekilleri ve teşkilat başkanları İzmir’e hiç yakışmıyor. Periyodik aralıklarla vekiller İzmir’e gelip il veya ilçe teşkilatlarında çay-kahve içip körfezi seyredip hemen Ankara’ya geri dönüyorlar. Geliyorlar da halkın arasına mı katılıyorlar. Ne pazarda, ne camide ne esnafların arasında onları gören yok. Böyle de olmaz ki!

Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğimiz için bu satırları yazıyorum. Zira yaptığımız bu gözlemler bireysel bir tepki ya da ızdırap değildir. AK Parti kurulduğu yıllardan beri yapılan bir gözlem sonucudur ve İzmir’deki büyük halk kitlesinin ortak ızdırabıdır. Başkanımızın yapacağı hayırlı işlerde Rabbim onu muvaffak kılsın. Yanlış işler yapmaktan onu muhafaza buyursun. Binaenaleyh üniversite rektörlerini seçerken de başkanımız Erdoğan’ın çok dikkatli olmasını temenni ederiz. (Özellikle Celal Bayar Üniversitesi) Saygılarımla.