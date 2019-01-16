İzmir Adliyesine yönelik saldırıya ilişkin dava

İZMİR (AA) - Terör örgütü PKK mensuplarının İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında kullanılan bomba yüklü otomobili temin ettiği ve daha sonra yurt dışına kaçtığı belirlenen Abdulkahar Karasaç ile irtibatı olduğu öne sürülen tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Karasaç'ın iş arkadaşı olduğu ve şüpheliyle irtibatı bulunduğu iddia edilen tutuksuz sanık İsa Z, şehit polis memuru Fethi Sekin'in ailesinin avukatı Merve Kaynak Anasız ile olayda aracı zarar gören müştekilerden Yiğit Yavaş ve avukatı katıldı.

Avukat Anasız, sanıktan şikayetçi olduklarını ve tutuklanmasını istediklerini belirterek, "Suça konu olaylarla direkt ilişkisi olan Abdulkahar Karasaç'ın satın aldığı araçlarla olay meydana gelmiştir. Abdulkahar Karasaç ile sanığın olayların çözümünde etkin bir rol alacağını gözeterek sanığın tutuklanması ve daha etkin bir sorgulama yöntemi ile araştırmanın genişletilmesini istiyoruz. Yeterli araştırmanın yapılmadığını düşünüyoruz. Sanık, Abdulkahar Karasaç'la iş ilişkisi dışında bir ilişkisinin bulunmadığını beyan etmektedir. Ancak evine girip çıkmıştır. İfadeleri çelişkilidir." diye konuştu.

Müşteki avukatı Sida İşgören ise Abdulkahar Karasaç'ın beraber çalıştığı diğer kişilerin de tanık sıfatıyla dinlenilmesini ve sanığın tutuklanmasını talep ettiklerini söyledi.

Tutuksuz sanık İsa Z, 15 ay cezaevinde kaldığını belirterek iş bulmakta zorlandığını bu nedenle adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti.

İddia makamı iddianameye konu olay ile ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın akıbetinin sorulması ve sanığın adli kontrolünün devamı yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesine, iddianameye konu olay ile ilgili başka şahıslara dair soruşturma bulunup bulunmadığı, var ise akıbetinin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından sorulmasına, sanığın adli kontrolünün devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay



İzmir Adliyesine terör örgütü PKK mensuplarınca 5 Ocak 2017'de düzenlenen ve polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ın şehit olduğu saldırı sonrasında, olayda kullanılan otomobilleri temin eden ve 1 Ocak 2017'de Hakkari Esendere Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilen Abdulkahar Karasaç ile irtibatı olduğu iddiasıyla İsa Z. tutuklanmıştı.

İsa Z. ilk duruşmada tahliye edilmişti.