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İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısından dolayı bir kişi hayatını kaybetti

İzmir Adliyesi'nde dün yaşanan gaz sızıntısından etkilenen vatandaşlardan biri tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarakhayatını kaybetti.

12 Ekim 2018 Cuma 09:16
İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısından dolayı bir kişi hayatını kaybetti

Adliyede yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında karbondioksit kaçağı meydana gelmesi sonucu gazdan etkilenen 29 kişiden, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören taşeron işçi Salih Ataoğlu (47) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Solunum ve dolaşım yetmezliğinden hayatını kaybetti

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Vekili Prof. Dr. Tuncay Göksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ataoğlu'nun gazdan zehirlenmeye bağlı solunum ve dolaşım yetmezliğinden hayatını kaybettiğini belirtti.

Ataoğlu'nun cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tedavisi tamamlanan bir kişi de taburcu edildi.

İzmir Adliyesinde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında karbondioksit gaz kaçağı meydana gelmiş, gazdan etkilenen 5’i polis, 2'si 112'ye bağlı sağlık çalışanı 22 kişi Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, 7 kişi ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavi görenlerin 27'si daha sonra taburcu edilmişti.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 09:16
  1. İzmir
  2. adliye
  3. Salih Ataoğlu

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