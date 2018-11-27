AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci'den ilk açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Nihat Zeybekci'yi gösterdi. Aday gösterilen Zeybekci'nin ilk değerlendirmesi "Allah utandırmasın" şeklinde oldu.27 Kasım 2018 Salı 13:20
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İzmir belediye başkan adayının Nihat Zeybekci olduğunu açıkladı.
Zeybekci'nin açıklamaları şu şekilde;
"İzmirlilerimizle beraber, onların gönlüne girerek, kendimizi İzmir'e teslim ederek, inşallah birlikte kazandıracağız. Parti teşkilatımıza, Cumhurbaşkanımıza bu güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bize böyle bir tebligat yapılmıştı ama Cumhurbaşkanımız bunu paylaşana kadar bekledik. Muhteşem İzmir için yola çıkacağız. İzmir'i alacağız demiyoruz, biz kendimizi İzmir'e vereceğiz.
Kampanyamız başlamıştır sonucu güzel olur inşallah. Cumhurbaşkanımızın bize talimat verdiği projelerimiz olacak. Kendimizi İzmir'e vererek inşallah beraber kazanacağız. Allah utandırmasın."
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