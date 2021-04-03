İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi koronadan vefat etti

İzmir'de korona virüs (Covid-19) nedeniyle 9 gündür karantinada olan İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Kemal Oruç hayatını kaybetti.

Hastanede hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, 25 Mart'ta korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve bu sebeple karantinada olan İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Kemal Oruç'un durumu dün gece ağırlaştı. Hastanede tedavi altına alınan Oruç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oruç'un ölümü yakınları ve hukuk dünyasını yasa boğdu.

Hakim Kemal Oruç'un ölümü üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, sosyal medya hesabından başsağlığı diledi. Yılmaz açıklamasında, “Vefat haberini aldığımız, değerli meslektaşımız İzmir Hakimi Kemal Oruç’a Allahtan rahmet, Ailesine, yakınlarına ve Yargı camiamıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin” sözlerine yer verdi.