  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi koronadan vefat etti
Korona Virüs

İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi koronadan vefat etti

İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Kemal Oruç bir süredir tedavi gördüğü koronavirüs rahatsızlığından dolayı hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 18:16:00 -
İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi koronadan vefat etti

İzmir'de korona virüs (Covid-19) nedeniyle 9 gündür karantinada olan İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Kemal Oruç hayatını kaybetti.

Hastanede hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, 25 Mart'ta korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve bu sebeple karantinada olan İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Kemal Oruç'un durumu dün gece ağırlaştı. Hastanede tedavi altına alınan Oruç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oruç'un ölümü yakınları ve hukuk dünyasını yasa boğdu.

Hakim Kemal Oruç'un ölümü üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, sosyal medya hesabından başsağlığı diledi. Yılmaz açıklamasında, “Vefat haberini aldığımız, değerli meslektaşımız İzmir Hakimi Kemal Oruç’a Allahtan rahmet, Ailesine, yakınlarına ve Yargı camiamıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin” sözlerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İnşaat şirketini kapatıp kurduğu keçi çiftliğinde süt talebine yetişemiyor
Ekonomi

İnşaat şirketini kapatıp kurduğu keçi çiftliğinde süt talebine yetişemiyor

Keçi yetiştiren işletmeci Ali Emre, "Buradan kent merkezine günlük taze süt dağıtımı yapıyoruz. Siparişler yoğun olduğu için 2-3 gün sonrası..
Erdoğan'dan talimat! Harekete geçiyorlar
Siyaset

Erdoğan'dan talimat! Harekete geçiyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına "sahaya inin" talimatı verdi. AK Partili yöneticiler vatandaşlara kendini tanıta..
Resmi Gazete'de yayımlandı! Geçiş için ek ücret getirildi
Siyaset

Resmi Gazete'de yayımlandı! Geçiş için ek ücret getirildi

Yurt dışından Türkiye'ye araç tamiri için gelenlere yönelik ek ücret uygulaması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay