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İZMEK’in küçük misafir kursiyerleri

İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (İZMEK), Ulugazi İlkokulu 4.sınıf öğrencilerini ağırladı.

07 Mart 2019 Perşembe 11:50
İZMEK’in küçük misafir kursiyerleri

İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (İZMEK), Ulugazi İlkokulu 4.sınıf öğrencilerini ağırladı.

 

İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’yle ortaklaşa düzenlenen meslek edindirme kurslarını ziyaret eden küçükler kurslarda yapılan çalışmalar karşısında masumiyetleri ve gizleyemedikleri hayranlıklarıyla günün neşe kaynağı oldular. 30 kişilik öğrenci topluluğu meslekleri öğrenmenin yanı sıra kendilerinden yaşça büyük abla ve ağabeylerinin sınıflarında, sınıf düzenini, öğrenci öğretmen ilişkisini ve çalışmaları görüp, kısa süreliğine de olsa sınıfa dahil olmanın heyecanının yaşadılar.

 

Ziyarette konuşan öğrencilerin sınıf öğretmeni Sevinç Dumlupınar, “Öğrencilerimle İZMEK’e yaptığımız ziyaretin amacı meslekleri tanımak, yetişkin eğitimi hakkında bilgi almak ve ilgi duydukları alana yönelik branşları imkân dâhilinde deneyimlemelerini sağlamaktı. Kurs yöneticileri bizi kabul ederek çocukların farklı bir gün geçirmesine olanak sağladılar. Öğrencilerim bazı branşlara çok ilgi gösterdi” dedi.

 

Başkan Nevzat Doğan’a teşekkür eden Dumlupınar, “Kurs öğretmen ve öğrencileri de bizleri büyük bir tebessümle karşılayarak sınıfa dağılan çocuklarımla ilgilendiler. Branşlarına yönelik bilgi verdiler. Filografi sınıfında ise tüm öğrencilerim öğretmen kontrolünde filografi yapmayı denedi ve hepsinin elinin deydiği bir vav harfi meydana getirdiler. Bizim için oldukça faydalı bir gezi oldu. Buradan güzel anılarla ayrılıyoruz. Başta İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a, ve İZMEK yetkililerine bizi kabul ettikleri ve bize zaman ayırdıkları için çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:50
  1. doğa

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