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"İzleyicilerin yapması gereken güvenilir haber kaynaklarını tespit etmek"

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren:- "Şu anda bir dönüşüm, alışma sürecindeyiz. Sosyal medya ve ana akım medyanın son 10 yıldır birbiriyle etkileşimi söz konusu. İzleyicilerin yapması gereken en önemli şey, güvenilir haber kaynaklarını tespit etmek. Bu yüzden de tekrar ana akım medya ve gazetecilik işin merkezine doğru geri gelmeye başladı"- "İzleyicilerin, yeniden haber kaynaklarını seçmesi ve bunların arasında güvenilir olanları belirleyip, onlardan gelen bilgilerin doğruluğu araştırılmış bilgi olduğuna ikna olduktan sonra kabul etmesi gerektiğine inanıyorum"

30 Temmuz 2019 Salı 12:29
"İzleyicilerin yapması gereken güvenilir haber kaynaklarını tespit etmek"

İSTANBUL (AA) - TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "Şu anda bir dönüşüm, alışma sürecindeyiz. Sosyal medya ve ana akım medyanın son 10 yıldır birbiriyle etkileşimi söz konusu. İzleyicilerin yapması gereken en önemli şey, güvenilir haber kaynaklarını tespit etmek. Bu yüzden de tekrar ana akım medya ve gazetecilik işin merkezine doğru geri gelmeye başladı." dedi.

Eren, Asya-Pasifik Yayın Birliğinin (ABU) en önemli etkinliklerinden biri olan ve TRT'nin ev sahipliğinde düzenlenen 5. Küresel Haber Forumu'nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Asya-Pasifik Yayın Birliğinin başkan yardımcılığını yürüttüğünü ifade eden Eren, 35 ülkeden 120'nin üzerinde konukla forumun gerçekleştirildiğini aktardı.

Eren, forumun bu yılki temasının "Habercilikte güven ve gerçeklik" olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kamu yayıncısı olarak ve ana akım medya olarak güven, günümüzün en büyük sorunlarından birisi. Çünkü izleyicilerin ulaşabildiği milyonlarca haber kaynağı var, sosyal medya üzerinde 100'lerce haber görüyorlar her gün. Bunların hangisine güvenip hangisine güvenemeyecekleriyle ilgili fikirleri yok. Uluslararası alanda 'fake news' denilen, üretilmiş, yalan haberler çok fazla gündeme geldi, dolaşıma başladı. Çünkü insanlar kendi yankı çemberinde kendisine ulaşan haberlerin hepsini doğru kabul etme eğiliminde. Bu da aslında bizim gibi kamu yayıncılarının ve ana akım kanalların sorumluluğunu da bir kat daha artırmakta."

İbrahim Eren, forumun sonunda "Yalan haberle nasıl mücadele edilebilir?" konusunda gazetecilerin birbiriyle olan tecrübe paylaşımlarını bir araya getiren bir özet yayımlanacağını bildirdi.

- "Halkımız, TRT'nin yaptığı haberlerin hepsine güveniyor"

TRT Haber'in 1 yılı süredir izlenme oranlarında en üst sırada yer aldığını belirten Eren, "Halkımız, TRT'nin yaptığı haberlerin hepsine güveniyor. TRT olarak yapmaya çalıştığımız şey de gerçekten izleyicilerimize her zaman doğru haberi vermek, verdiğimiz her haberi kontrol etmek ve haberin içerisinde yanlış bilgi olmamasına son derece dikkat etmek. Günde yüzlerce, haftada binlerce yeni haber veriyoruz. Bu haberlerin hepsini kontrol etmek gerçekten çok güç." diye konuştu.

Eren, izleyicilerin hızlı haber tükettiğini dile getirerek, "Hemen her haber eskiyor, yenisini öğrenmek, görmek istiyorlar. Bu da bizi bir hayli zorluyor." dedi.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda bir dönüşüm, alışma sürecindeyiz. Sosyal medya ve ana akım medyanın son 10 yıldır birbiriyle etkileşimi söz konusu. İzleyicilerin yapması gereken en önemli şey, güvenilir haber kaynaklarını tespit etmek. Bu yüzden de tekrar ana akım medya ve gazetecilik işin merkezine doğru geri gelmeye başladı. Bir ara tamamen habercilerden ziyade herkesin ürettiği haberler dolaşmaya başlamıştı. Son yaşanan olaylarda gördük ki haberci olmak, güvenilir haber kaynağı olmak çok önemli. İzleyicilerin yeniden haber kaynaklarını seçmesi ve bunların arasında güvenilir olanları belirleyip, onlardan gelen bilgilerin doğruluğu araştırılmış bilgi olduğuna ikna olduktan sonra kabul etmesi gerektiğine inanıyorum."

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:29
  1. "yalan haber"
  2. Asya Pasifik Yayın Birliği
  3. fake news
  4. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren

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