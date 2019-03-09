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İzleyenlerin bile yürekleri ağızlarına geliyor

Tokat’ın Almus ilçesinde baraj kenarında kurulan 400 metre uzunluğundaki zipline ve dev salıncağı denemek büyük cesaret istiyor.

09 Mart 2019 Cumartesi 15:51
İzleyenlerin bile yürekleri ağızlarına geliyor

Tokat’ın Almus ilçesinde baraj kenarında kurulan 400 metre uzunluğundaki zipline ve dev salıncağı denemek büyük cesaret istiyor.


Tokat’tan yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Almus ilçesinde Tufantepe mevkinde 400 metre uzunluğunda zipline ile dev salıncak kuruldu. Altı metre yükseklikten biranda bırakılan salıncakta sallananlar, uçuruma düşüyor hissi yaşıyor. Salıncağı kullananları izlemek de binmek kadar cesaret istiyor.


Baraj manzarasına karşı doğa ile iç içe heyecan yaşamak isteyenlerin bir başka durağı ise 400 metre uzunlukta ki zipline.Güvenlik önlemleri alınarak zipline binen macera tutkunları, yerden yaklaşık 60 metre yükseklikte 400 metreyi bir dakikada karşıdan karşıya geçiyor. Ziplene ile ilerlerken barajı yüksekten görme imkanı bulan adrenalin sevenler izleyenlerin bile yüreklerini ağızlarına getiriyor.


Tesis sorumlusu Yasin Ertük, Almus ilçesinin turizmine katkı sağlaması beklenen projenin hayata geçtiğini kaydetti. Macera ve doğa sevenlerin zipline ile dev salıncağa ilgi göstermesini beklediklerini ifade eden Ertürk, “Zipline ilk binenler kendilerini boşlukta hissettikleri için ilk etapta adrenalin patlaması yaşıyor. İlk kurdukları cümle bütün kalp damarlarımız açıldı şeklinde oluyor. İlk binerken tereddüt edenler daha sonra tekrar binmek istiyorlar. Dev salıncakta ise serbest düşüş var. Yaklaşık 6 metreden düşüş hissi yaşayanlar daha sonra salıncakta sallanıyor” dedi.


Almus Kaymakamı Hamza İnan’ın destekleri eski İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazcı’nın önderliğinde 2017 yılında faaliyete geçen Recep Yazıcıoğlu Tufantyepe Öğretmenevi bahçesine İl Özel İdaresi tarafından dev salıncak ile zipline kurularak hayata geçirildiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:51
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