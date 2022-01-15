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Aktüel İzleyenler gülmekten kırıldı... Somer Şef'in sandalyesi kırıldı!
Aktüel

İzleyenler gülmekten kırıldı... Somer Şef'in sandalyesi kırıldı!

MasterChef Türkiye jürilerinden Somer Sivrioğlu'nun sandalyeden düştüğü anlar gündem vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 15:00:00 - 2022-01-15 15:05:22

Jüri üyeliklerini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam final yaptı. Eren ve Hasan'ın kıyasıya mücadele ettiği yarışmanın kazananı Eren oldu.

Yarışmanın son bölümünde Eren ve Hasan yemeklerini yaparken 6 ay boyunca yaşananlara özel hazırlanan videolar da ekrana geldi. Şefler için hazırlanan eğlenceli videoya Somer Sivrioğlu'nun sandalyeden düştüğü anlar damga vurdu. Yarı final için hazırlanan masaya geçen Sivrioğlu'nun oturduğu sandalye kırılıyor.

Ünlü şefin yere yığıldı anlara şahit olan Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna da büyük bir şok yaşıyor. O anları izleyen yarışmacılar ve şefler kahkahaya boğuldu.

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