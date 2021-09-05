İzlanda'da 4 aydan beri koronavirüsten kimse ölmedi! Bakın neden

İzlanda; İskandinavya ve Büyük Britanya'nın kuzeybatısında yer alan küçük bir ada. Ülke, pandeminin başından beri parmakla gösterilecek kadar başarılı ülkelerden biri oldu. Tabii bunda bir ada ülkesi ve nüfusunun az olmasının etkisi oldukça büyük olsa da bugüne kadar toplam 10.952 vaka, 10.147 iyileşen hasta ve 33 ölüm ile salgını en iyi şekilde kontrol altına alan örnek ülkelerden bir tanesi.

Ancak nüfusun %71’inden fazlasının çift doz aşılı olduğu ülkede Temmuz ayının sonlarından itibaren vaka sayıları hızla tırmanışa geçti. Vaka sayılarındaki hızlı yükselişe rağmen 26 Mayıs'tan beri ülkede koronavirüse bağlı tek bir can kaybı bile yaşanmadı.

İzlanda'da bugüne kadar en yüksek günlük can kaybı 9 Kasım'da 3 kişinin hayatını kaybetmesi ile kayıtlara geçmişti. Şu anda ise bu küçük ada ülkesi pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek vaka saylarına sahip.

Peki aşılamada bu kadar başarılı olan bu ülkede neden vaka sayıları bu kadar yüksek?

Aşı karşıtları, bu durumun aşılamanın “başarısız” olduğunun bir kanıtı olduğunu dile getiriyor fakat bulaşıcı hastalıklar uzmanları İzlanda’daki salgının, covid aşılarının virüsün en şiddetli ve ölümcül etkilerini önlemede ne kadar etkili olduğunu gösterdiğini söylüyor.

'Aşılama olmasa salgın bir felaket olacaktı'

Ülkenin son zamanlarda görülen vakalarda virüsün etkileri çok hafif seyrediyor. Böylece yeni vakalar çoğalsa bile, İzlanda'nın covid-19'dan dolayı hastaneye yatış ve ölüm oranları oldukça düşük.

Şu anda enfekte olan 1,300 insandan, sadece %2'si hastanede. Uzmanlar, İzlanda'nın tamamen aşılanmış kişilerdeki enfeksiyonlar hakkında değerli bilgiler sağladığını söylüyor.

Ülkenin en büyük hastanesinin CEO'su Pall Matthiasson, aşılama olmasaydı İzlanda'da salgının "felaket olacağını" söylüyor. Daha bulaşıcı delta varyantının, nüfuslarını aşılamaya nispeten geç başlayan ülkelerde vakaların fırlamasına neden olduğu görülüyor. Yüksek düzeyde aşılanmış topluluklar bile virüsün etkin noktaları haline gelmiş durumda.

The Washington Post tarafından takip edilen verilere göre, İzlanda nüfusunun yaklaşık yüzde 71'inin tamamen aşılanmış durumda. Aşılama geçen yılın son günlerinde başladı.

Dünyada en fazla covid-19 aşısı yapılan ülkeler arasında

İzlanda'da Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna ve Johnson & Johnson aşıları uygulanıyor. Ülkede paylaşılan verilere göre, yaklaşık 343 bin nüfusa sahip adada nüfusun %77’si en az bir doz aşılandı. %71’i ise çift doz aşılı. İzlanda'da bugüne kadar 477 bin 205 doz aşı uygulandı. Günlük uygulanan aşı dozu ortalaması ise yaklaşık 2500 civarında.

Sürü bağışıklığını garanti etmiyor ama ölümleri önlüyor

Veriler, virüse yakalanan aşılı kişilerin genellikle ciddi bir hastalık geçirmeden iyileştiğini gösteriyor. İzlanda, etkili bir aşı uygulamasının sürü bağışıklığını garanti etmediğini, ancak hastaneye yatışları ve ölümleri nasıl önlediğini gösteren bir vaka çalışması sunuyor.