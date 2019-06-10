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Yanardağ patlayınca ancak adı duyulan ülke: İzlanda!

A Milli Takım'a havalimanında büyük küstahlıkta bulunan İzlanda, değil Türkiye ile İstanbul’un ilçeleri ile kıyaslanamayacak kadar küçük bir ülke.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:05
Yanardağ patlayınca ancak adı duyulan ülke: İzlanda!

Sadece sahip olduğu yanardağların patlaması ile dünya gündeminde yer bulabilen ülke 2008 krizinde kimliği belirsiz bir kullanıcı tarafından yaygın bir açık artırma sitesinde satışa bile çıkarılmıştı. İşte İzlanda’nın tarihi, yüzölçümü ve nüfusu.

Muhabirin saygısızlığı

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2020 Elemeleri grup maçı için gittiği İzlanda'da büyük bir saygısızlığa uğradı. Oyuncularımız önce havalimanında 3 saat bekletildi, sonra ise Emre Belözoğlu, muhabirlerin mikrofon uzattığı esnada bir İzlandalı tarafından, saygısızlığa maruz kaldı. Bahsi geçen kişi milli futbolcuya tuvalet fırçası uzattı.

320 bin nüfusa sahip bir ülke

Türk Milli takımını saatlerce havalimanında bekletip sonrasında küstah tavırlarıyla bir spor organizasyonunda sportmenliğin yüz karası tavrı ile dikkatleri çeken İzlanda’nın nüfusu 320 bin kişi yani istanbul’un ilçelerinden bile az bir nüfusa sahip. Başkent Reykjavik'te nüfus 145 bin 237 kişi(2006 verileri). Şehirlerin çoğu kıyı kesimlerde ve güneydeki ovalarda kurulmuş. Halkın büyük kısmı Hristiyanlığın Evangelist mezhebine (yüzde 95,6) bağlıdır. Geri kalan kısmının yüzde 3,7 Protestan, yüzde 0,7'si Katoliktir. Ülkede konuşulan diller İzlandaca (Resmi Dil), Danimarkaca, İngilizce, Nord lehçeleri ve Almanca.

Volkanik faaliyetleriyle gündemde

Ülkenin toplam yüzölçümü 103 bin kilometrekare. İzlanda, bugün etkin durumda olan 30 kadar volkana ve zengin termal kaynaklarına sahip. Zaten ülke genel olarak bu volkanik faaliyetlerle dünyada varlığını hissettirebiliyor. Son olarak eyjafjallajökull isimli yanardağın 2010 yılında patlaması ve dünya hava trafiğini olumsuz etkilemsiyle İzlanda ismi dünyada anılır olmuştu.

27 Haziran 2010'dan itibaren İzlanda'da eşcinsel evlilik yasal hale geldi. Ülkenin eski başbakanı Jhanna Sigurardttir da eşcinselliği ile açık olan dünyanın ilk seçilmiş devlet başkanı.

2008 yılındaki ekonomik krizde ülke satışa çıkarılmıştı

İzlanda, küresel piyasalarda ekonomik krizin başladığı 2008 yılında en ağır darbeyi alan ülkelerden biri oldu. 2008 yılında iflasın kıyısına gelen ülke, kimliği belirsiz bir kullanıcı tarafından yaygın bir açık artırma sitesinde satışa çıkarılmıştı. En yüksek fiyatı verecek kişinin ülkeyi bizzat teslim alması koşuluyla satışa çıkarılan İzlanda için verilen en yüksek fiyat 10 milyon pounda ulaşmıştı.

Ekonomik kriz büyük göçe neden oldu

İzlanda, 2003-2007 yılları arası, Davd Oddsson hükümeti altında, bankacılık sektörünün özelleştirilmesinden sonra, finansal hizmetler ve yatırım bankacılığına dayalı bir ekonomiye sahipti. Ülke, hızla dünyanın en müreffeh ülkelerinden biri haline geldi ancak büyük bir mali kriz meydana geldi. Kriz, 1887 yılından bu yana İzlanda'dan en büyük göçe sebep oldu. 2009 yılında 5 bin kişi ülkeden göç etti.

Türk lirası 21 kat daha değerli

Ülkenin para birimi İzlanda kronu dünyanın en değersiz para birimleri arasında. Ülke ekonomisi daha çok balıkçılık üzerine kurulu. Bugünkü kurlara göre 1 Türk Lirası, 21 İzlanda kronuna denk geliyor.

İzlanda'nın tarihi

861 yılında Norveçliler tarafından keşfedilen adaya ilk kez 9 ve 10. yüzyılda Norveç'ten gelen Vikingler yerleşmişti. Ada, 1262 yılında Norveç'in egemenliği altına girdi. 14. yüzyılda Norveç'in Danimarka'ya bağlanmasıyla, Danimarka'nın hâkimiyeti altına girdi. Danimarka önceleri adadan ticari bakımdan faydalanmaktaydı. Daha sonra İzlanda'yı tamamen idaresi altına aldı. 1551 yılında referandum ile Protestanlığı kabul eden İzlandalılar, 1662 yılında Danimarka kralına bağlılık yemini ettiler. 17. yüzyılda adada hastalık, kıtlık ve volkan püskürmeleri ortalığı kasıp kavurdu. 1838'de Reykjavik'te on üyeli bir meclis kuruldu. 1904'te İzlanda'ya diplomasi dışında özerklik tanındı.

19. yüzyılda ortaya çıkan milliyetçilik akımları sonucu 1918 yılında İzlanda, Danimarka'ya bağlı bir devlet hâline geldi. II. Dünya Savaşı sırasında stratejik bir değer kazanan İzlanda'yı korumak gerekçesiyle İngiltere tarafından işgal edildi. Daha sonra 1941'de Amerikalılar burayı devraldı. 1941 yılında Danimarka ile bağlarını koparma kararı alındı. 1944 yılı Mayıs ayında halk oyuna sunulan yeni anayasa oylandıktan sonra 17 Haziranda cumhuriyet ilan edildi. İzlanda 1949 yılında NATO'ya üye oldu. Ordusu olmayıp da NATO üyesi olan tek ülkedir. 17 Haziran 1944’te, Amerika Birleşik Devletleri, İzlanda’yı ilk tanıyan ülke oldu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:05
  1. Ordu
  2. izlanda
  3. A Milli Takım

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