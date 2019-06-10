0553 313 94 23

İzlanda bir Türk’ü konuşuyor! ‘Bu sizin yeni bayrağınız’

İzlanda’da bir havalimanında A Milli Takımımızın kaptanı Emre Belözoğlu'na, tuvalet fırçası uzatılmasının yankıları devam ediyor.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:35
İzlanda bir Türk’ü konuşuyor! ‘Bu sizin yeni bayrağınız’

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçı için İzlanda'ya giden A Milli Takımımıza yapılan terbiyesizlikler, İzlanda basınında da yer aldı.

İzlanda basını, bir Türk’ü manşet yaptı

Kaptan Emre Belözoğlu, A Milli Takımın 3 saat havaalanında bekletilmesine isyan etti. Gazetecilere konu hakkında konuşan Emre'ye bu anlarda bir İzlandalı mikrofon uzatırmış gibi tuvalet fırçası uzattı.

O anlarda fark edilmeyen bu detay daha sonra sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Emre'ye yapılan terbiyesizliğie tüm Türkiye tepki koyarken, Twitter'da bir Türk kullanıcının yaptığı paylaşım İzlanda basınında manşet oldu.

Mustafa Cihan Ertürk'ün, "This is your new flag" (Bu sizin yeni bayrağınız) yazarak paylaştığı fotoğrafı İzlanda basını haber yaptı. Ertürk'ün paylaştığı fotoğrafta İzlanda bayrağının ortasında bir tuvalet fırçası bulunuyor.

İzlanda basınına haber olan Mustafa Cihan Ertürk'ün paylaşımı:

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:35
  1. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
  2. A Milli Takımımız
  3. Emre Belözoğlu
  4. Twitter
  5. Mustafa Cihan Ertürk

YORUM YAZ

  • hercaihercai9 dk önce
    Izlandalilar turklere GICIK, osmanli doneminde sozde musluman olan HollandaliKucuk Murat Reis orasini talan etmis,250 insani da kacirmis Osmanli Bayragi altinda.Esas ismi Jan Janszoon van Haarlem' dir.
  • İs-hakİs-hak11 dk önce
    yüreğine sağlık ertürk gerçekden lsminle müsemmasın kimsenin yapamadığını yaptın alkışlar seninle sağol

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Şişman ve Özcan ailelerinin mutlu günü
  1. Şişman ve Özcan ailelerinin mutlu günü
  2. ANALİZ - İsrail siyaseti sil baştan
  3. Süleyman Soylu'dan çok sert açıklama:..
  4. Manisa'daki çiftlik cinayetinde 4..
  5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası başladı
  6. Yerli turisti uğurlayan esnaf yabancı..
  7. Tuval üzerine Akrilik boya sergisi
  8. GESKON’dan Hayrettin Güngör’e ziyaret
  9. Prof. Dr. Maden: "Gözlerinizi..
  10. MSB: "Pençe Harekâtı ile Irak kuzeyi..
  11. "Tecavüzcü bu" diye bağırıp kaçtılar!..
  12. Sergen Yalçın transfer listesini..
  13. Başkan Palancıoğlu:“Yerelde Başlayan..
  14. Kadınlar 3.Lig Yükselme Maçları
  15. PTT'den "Dünya Çevre Günü" konulu anma..
  16. ‘Okullu Tenisçiler Masa Tenisi..
  17. Jandarmadan çocuklara okul karnesinden..
  18. Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya..
  19. İl Genel Meclisi toplandı
  20. Okullar Arası Beyzbol Türkiye..
  21. Hava Modelciliği IMAC Kupası
  22. Büyükşehir’in Serik’te yol çalışmaları..
  23. 300 milyar dolarlık Kanada fırsatı
  24. Altın fiyatları
  25. Yunanistan Türk diplomatların..
  26. Beşiktaş’ta vatandaşlara ücretsiz göz..
  27. İzlanda bir Türk’ü konuşuyor! ‘Bu..
  28. Bakan Ersoy: "Dünyayla rekabet..
  29. Varank’tan Boeing çıkışı
  30. Kiremidine kadar Fenerbahçeli ev..
'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı

Günün Karikatürü

8 Haziran 2019
Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."