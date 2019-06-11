İzinsiz reklam tabelaları tehlike saçıyor

Sincan ve Etimesgut Ayaş yolu ana cadde üzerinde bulunan elektrik ve aydınlatma direklerine takılanözel firmalara ait ışıklı reklam ve yön tabelaları tehlike saçıyor.

Sincan ve Etimesgu’taancaddeler üzerinde kiaydınlatma direklerine özel bir göz hastanesi ve restauranta ait olduğu iddia edilen yön tabelaları yasak olmasına rağmen direklere asıldı.Yasak olduğu için daha önce de kaldırılan bu tabelalar tekrardan uyarılara rağmen tekrar asıldı. Asılanışıklı reklam tabelalarının trafik levhalarını kapatmaları ve sürücülerin dikkatlerini dağıtmaları kazalara yol açmakta. Sincan ve Etimesgut’ta yaşayan vatandaşlar kontrolsüz olarak asılan bu tabelalarınkonusunda belediyeleri göreve çağırdı.