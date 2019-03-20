İzinsiz drone uçuşu karakolda bitti DÜZCE (İHA) – Düzce’de izinsiz drone uçuran şahsa cezai işlem uygulandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de izinsiz drone uçuran şahsa cezai işlem uygulandı.

Düzce’de 18 Temmuz Stadı çevresinde izinsiz şekilde drone uçurulduğunu gören polis ekipleri harekete geçti. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Aracı Bürosu ekipleri, yaptığı takiple droneyi alışveriş merkezi üzerinden M.Ö. isimli şahsın uçurduğunu tespit etti. Droneye el konulurken, M.Ö.’ye izinsiz hava aracı uçurduğu gerekçesi ile cezai işlem uygulandı.

Emniyet yetkilileri, izinsiz drone uçurmanın yasak olduğunu, izinsiz uçuranlara ise bin TL ile 10 bin TL arasında cezai işlem uygulandığını bildirdi.

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