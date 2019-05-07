İzin süresi dolan Navaz Şerif hapishaneye döndü Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, tedavi görmesi için verilen 6 haftalık izin süresinin dolmasının ardından yeniden hapishaneye gönderildi.

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, tedavi görmesi için verilen 6 haftalık izin süresinin dolmasının ardından yeniden hapishaneye gönderildi.

Pakistan’da Yüksek Mahkeme, 26 Mart’ta yolsuzluk davasında 7 yıl hapis cezasına çarptırılan Pakistan’ın eski Başbakanı Navaz Şerif’e tedavi görmesi için 6 hafta izin vermişti. Mahkeme tarafından 10 milyon Pakistan rupisi (yaklaşık 400 bin lira) kefaletle serbest bırakılan Navaz Şerif, süresinin dolmasının ardından Lahor’daki hapishaneye gönderildi. Navaz Şerif, hapishane yetkilileri eşliğinde eski partisi PML-N üyeleri ve destekçilerinden oluşan büyük bir kalabalık tarafından uğurlandı.

Navaz Şerif, hakkında açılan yolsuzluk davasında 2001 yılında Suudi Arabistan’daki demir-çelik fabrikalarını kurmasını sağlayan gelirinin kaynağını kanıtlayamadığı gerekçesiyle, 24 Aralık 2018’de 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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