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Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış bekleniyor

Bugün Ankara, İstanbul, Bursa, Antalya, Samsun ve Trabzon gibi büyük kentlerde sağanak yağış etkili olacak.

14 Ekim 2018 Pazar 09:50
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara (Edirne ile Çanakkale kıyıları hariç), Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Kayseri, Nevşehir, Niğde, Zonguldak, Tokat, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Ağrı çevreleri ile Siirt'in doğu kesimleri ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığının güney kesimlerde 1 - 3 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatler batı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

Bursa: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 23

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 25

Adana: Parçalı bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22

Giresun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu 20

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 29

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 09:50
  1. Giresun
  2. Zonguldak
  3. Tunceli
  4. Trabzon
  5. Tokat
  6. Siirt
  7. Samsun
  8. Niğde
  9. Nevşehir
  10. Kayseri
  11. İzmir
  12. İstanbul
  13. Erzurum
  14. Erzincan
  15. Elazığ
  16. Edirne
  17. Diyarbakır
  18. Çanakkale
  19. Bursa
  20. Bingöl
  21. Antalya
  22. Ankara
  23. Ağrı
  24. Adana
  25. yağmur
  26. sel
  27. izin
  28. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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