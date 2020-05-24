İzin belgesi olmadan sokağa çıkanlara ceza kesildi
İstanbul'da koronavirüs gölgesinde girilen bayramda polisler görev başındaydı. Denetimler hız kesmeden devam etti. İzin belgesiz sokağa çıkanlara para cezası uygulandı.
İzinsiz sokağa çıkan vatandaşlara, polis ekipleri para cezası kesti. Vatandaşlardan dur ihtarına uymayıp kaçanlar, izin belgesi olmayanlar, alkollü araç kullananlar, ehliyetsiz sürücüler polisler tarafından yakalandı. Bayramın ilk günü polis, İstanbul'un 39 ilçesinde de denetimdeydi. İstanbul'da kural ihlalleri çoktu. Gece saatlerinde başlayan denetimler sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Bayram sabahı ise polisin radarına yine ehliyetsiz ve izin belgesiz sürücüler takıldı.