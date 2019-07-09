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İzin belgelerinin sahte olduğunu polis noktasında öğrendiler

Ceplerindeki oturma izin belgelerine güvenip çantaları sırtlarında gezen 15 kaçak göçmen, izin belgelerinin sahte olduğunu polis noktasında öğrendi.

09 Temmuz 2019 Salı 10:47
İzin belgelerinin sahte olduğunu polis noktasında öğrendiler

Ceplerindeki oturma izin belgelerine güvenip çantaları sırtlarında gezen 15 kaçak göçmen, izin belgelerinin sahte olduğunu polis noktasında öğrendi.


Sivas’ta, Erzincan karayolu üzerinden sırtlarında çantaları ile şehir merkezine doğru yürüyen bir grup vatandaşların dikkatini çekti. Üzerlerindeki kıyafetler ve rahatlıkları ile dikkat çeken gruptan şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri tarafından durdurulan grup göçmen olduklarını ve Türkiye’de oturma izinleri bulunduğunu belirtti. Şehir merkezinin girişinde Erzincan uygulama noktasında kontrol altına alınan 15 kişinin izin belgelerinde yapılan incelemede, belgelerin sahte olduğu anlaşıldı. Sırtlarında çantaları ile rahatlıkla gezen Afgan, İranlı ve Pakistanlı kaçak göçmenler, dolandırıldıklarını ve belgelerinin sahte olduğunu polisten öğrendi. Polis kaçak göçmenlere çay ikramında bulundu. 15 kaçak göçmen yapılan üst aramaları ve kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:47
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