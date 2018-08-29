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İzetbegovic Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti

Filistin'de resmi temaslarda bulunan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti. İzetbegovic, akşam namazını Kıble Mescidi'nde kıldı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 22:58
İzetbegovic Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere ilk kez işgal altındaki Filistin topraklarını ziyaret eden Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzetbegovic, akşam namazı öncesi Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti.

İzetbegovic'e Mescid-i Aksa ziyaretinde Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Filistin yönetimine bağlı Kudüs Bakanı Adnan el-Hüseyni, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Şeyh Azzam el-Hatip ve Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani eşlik etti.

Filistinli ulema eşliğinde Harem-i Şerif'i gezen İzetbegovic, Mescid-i Aksa ve külliyesi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

AKŞAM NAMAZINI KIBLE MESCİDİ'NDE KILDI

Bakir İzetbegovic,  Mescid-i Aksa külliyesi içinde yer alan Kıble Mescidi'nde akşam namazı kıldıktan sonra beraberindeki heyetle Harem-i Şerif'te hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kutsal mabetten ayrıldı.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 22:58
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