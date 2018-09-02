FETÖ'nün "izdivaç ablaları"nın rezalet konuşmaları deşifre oldu

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin izdivaç ablalarına düzenlediği operasyonda evliliklerden sorumlu olan 15 kişinin de aralarında olduğu 52 FETÖ’cü yakalandı. ByLock yazışmaları deşifre olan izdivaç ablalarının kendi aralarında yaptıkları ahlak dışı konuşmalar dikkat çekti:

UYGUN OLANI SEÇELİM

“Hoca hanım 91-92-93 doğumlu c kategorisinde kaliteli ve keyfiyetli adaylarım var. Uygunları değerlendirmek isteriz.”

“Teşekkürler Muharrem Bey.”

“Abla yaşları büyük 13 bayan vermiştim dün onlardaki isimler mahlas. Onların hepsinin muhatap ablalarının By Locku cv içinde yazılı. 13 ablanın hepsinin genel sorumlusu da “Hansaa12.”

ACİL İSİM BEKLİYOR

“Arkadaşlar isim çalışabilir misiniz. Abinin istediği özellikle şunlar 4 yıllık mezun olması. Ailesinin maddi durumu çok kötü olmasın.

Esra Hanımı iptal ediyoruz değil mi hocam

“Hocam Esra T.’yi eşleştirdiğimiz arkadaş Mersinli ama ekratmış. (konar-göçer halklar) Bilgisi sonradan geldi hakkınızı helal edin.”

“Bir arkadaşım daha var. Çok şakirt, aile olarak tamamen içindeler 89 doğumlu.”

“Neslihan hanımı hafta içi görüştürelim.”

“3-4 yaş büyük olup da 1.80 üstü arkadaşımız yok mu hocam?”

(Akşam)