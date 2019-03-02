İzciler topluma hizmet faaliyetleri ile dikkat çekti Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu izciler ‘İzci Yaralıdır Haftasında topluma hizmet faaliyetlerinde bulunarak, kan bağışında bulunup geri dönüşüme destek verdiler.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu izciler ‘İzci Yaralıdır Haftasında topluma hizmet faaliyetlerinde bulunarak, kan bağışında bulunup geri dönüşüme destek verdiler.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu izciler her yıl Şubat ayında kutlanan ‘İzci Yaralıdır Haftası’ kapsamında bu yıl da yaptıkları faaliyetler ile farkındalık oluşturdular. İzci liderleri İzci Yaralıdır Haftası etkinlikleri kapsamında İzmit merkezde bulunan Kızılay Kan Merkezine giderek kan bağışında bulundular. İzci liderleri yaptıkları bu faaliyet ile kan bağışının önemine dikkat çektiler. Öte yandan Albayrak izci ünitesi izcileri, Kocaeli Derince ilçesinde kurulan halk pazarında plastik kullanımına dikkat çekmek amacıyla pazar filesi dağıttılar. İzciler, ünite toplantılarında izci liderlerinden aldıkları eğitim ile hazırladıkları pazar filelerini, pazar alanında 5 pet şişe karşılığında hediye ettiler.



Ayrıca spor okullarında izcilik kapsamında kurulan izci üniteleri Kağıtspor merkez izci ünitesi ve 7. boru izci ünitesi izcileri kuş yemliği hazırladılar. İzciler hazırladıkları kuş yemliklerini şehir içerisindeki ağaçlara asarak kış aylarında aç kalan kuşlara yem imkanı sağladılar.

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