0553 313 94 23

İzciler topluma hizmet faaliyetleri ile dikkat çekti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu izciler ‘İzci Yaralıdır Haftasında topluma hizmet faaliyetlerinde bulunarak, kan bağışında bulunup geri dönüşüme destek verdiler.

02 Mart 2019 Cumartesi 13:52
İzciler topluma hizmet faaliyetleri ile dikkat çekti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu izciler ‘İzci Yaralıdır Haftasında topluma hizmet faaliyetlerinde bulunarak, kan bağışında bulunup geri dönüşüme destek verdiler.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu izciler her yıl Şubat ayında kutlanan ‘İzci Yaralıdır Haftası’ kapsamında bu yıl da yaptıkları faaliyetler ile farkındalık oluşturdular. İzci liderleri İzci Yaralıdır Haftası etkinlikleri kapsamında İzmit merkezde bulunan Kızılay Kan Merkezine giderek kan bağışında bulundular. İzci liderleri yaptıkları bu faaliyet ile kan bağışının önemine dikkat çektiler. Öte yandan Albayrak izci ünitesi izcileri, Kocaeli Derince ilçesinde kurulan halk pazarında plastik kullanımına dikkat çekmek amacıyla pazar filesi dağıttılar. İzciler, ünite toplantılarında izci liderlerinden aldıkları eğitim ile hazırladıkları pazar filelerini, pazar alanında 5 pet şişe karşılığında hediye ettiler.



Ayrıca spor okullarında izcilik kapsamında kurulan izci üniteleri Kağıtspor merkez izci ünitesi ve 7. boru izci ünitesi izcileri kuş yemliği hazırladılar. İzciler hazırladıkları kuş yemliklerini şehir içerisindeki ağaçlara asarak kış aylarında aç kalan kuşlara yem imkanı sağladılar.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 13:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çankırı’da “Kodlanıyoruz” semineri
    1. Çankırı’da “Kodlanıyoruz” semineri
    2. Sütlüce’de Cumhur coşkusu yaşandı
    3. Eşinin yerine aday gösterildi
    4. CHP, adaylığı düşürülen başkanın..
    5. Uzunlar ve Recepli sosyal tesisine..
    6. Bournemouth Manchester City ne zaman..
    7. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Hatay’da
    8. Varank'tan "Yerlilik ruhunu üretimin..
    9. AK Parti'nin Rize mitingi
    10. OGM Ormanspor'un yeni başkanı Şahin..
    11. Karaağaç’a kentin kültürel değerlerini..
    12. "Kadınların iş gücüne ilave katılım..
    13. Fadıloğlu, “Standartları daha..
    14. Emektar gol kralı Tanju Çolak..
    15. Milli biatloncular Norveç yolcusu
    16. Türkiye'den S-400 açıklaması:..
    17. Türkiye'den ABD'nin PKK açıklamasına..
    18. Bakan Kurum,” Ülkemizi depreme karşı..
    19. "5. Sarıkamış Kış Oyunları..
    20. Başkan Erdoğan: CHP’ye 31 Mart’ta..
    21. DGS İlahiyat Bölümü 2019 taban..
    22. Kasımpaşa'ya yönetimden moral ziyareti
    23. Diriliş Ertuğrul'da nefes kesen..
    24. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami..
    25. Kayseri’de ‘Aile’ konusu masaya..
    26. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli:..
    27. Cengiz Küçükayvaz sevenleriyle buluştu
    28. Vali Mustafa Masatlı, halk pazarını..
    29. Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi,..
    30. MTB’de Şubat ayı meclis toplantısı..
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...