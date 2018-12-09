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İZBAN'dan grev öncesi açıklama

İZBAN'ın açıklamasından:"Yüzde 65 zam isteği ile masaya oturup bunda ısrarcı olmak, İzmir halkını ve çalışanlarımızı 2'nci kez mağdur etmekten öte bir anlam taşımamaktadır. Ayrıca, hak arayışının yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltarak değil, doğru verilerle yapılması gerektiğine inanıyoruz"

09 Aralık 2018 Pazar 17:53
İZBAN'dan grev öncesi açıklama

İZMİR (AA) - İZBAN yönetimi, yarın başlamak üzere grev kararı alan Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) İzmir Şubesinin İzmir halkını ve çalışanları mağdur ettiğini ileri sürerek, yüzde 22'lik teklifleri sonucunda oluşan ortalama ücretleri İzmir halkının takdirine bıraktıklarını bildirdi.

İZBAN AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, "toplu iş sözleşmesi" görüşmelerinin, tarafların el sıkışmak üzere masaya oturduğu, karşılıklı tekliflerin değerlendirilip anlaşma zemini aranan ortamlar olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesinin 2 yıl önceki toplu iş sözleşmesi döneminde kamunun zam oranları ve enflasyonun üzerinde verilen tekliflere rağmen "grev" yaklaşımıyla ülkenin gerçeklerine sırtını döndüğü belirtildi.

Zam sonrası oluşacak ortalama maaşların da yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüzde 65 zam isteği ile masaya oturup bunda ısrarcı olmak, İzmir halkını ve çalışanlarımızı 2'nci kez mağdur etmekten öte bir anlam taşımamaktadır. Ayrıca, hak arayışının yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltarak değil, doğru verilerle yapılması gerektiğine inanıyoruz.

Buradan hareketle yüzde 22'lik teklifimiz sonucunda oluşan asgari geçim indirimi dahil ele geçecek aylık ortalama net tavan ücretleri değerli İzmir halkının takdirine bırakıyor ve bu rakamlara kişi başına aylık 559 lira yemek ve yol ücreti ekleneceğinin altını çiziyoruz.

Makinist: 3 bin 435 TL, Trafik kontrol merkezi: 3 bin 435 TL, Tekniker: 3 bin 395 TL, Teknisyen: 3 bin 220 TL, İstasyon operatörü: 3 bin 119 TL, Veznedar-Gişeci: 3 bin 65 TL, Ofis personeli: 3 bin 14 TL."

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 17:53
  1. demir yolu
  2. grev
  3. İZBAN
  4. İzmir

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