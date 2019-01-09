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İZBAN'daki grevin ertelenmesi

Demiryol-İş İzmir Şubesi açıklamasından: - "1 aydır her türlü suçlamayla mücadele ettik, her türlü iftiraya maruz kaldık ama yılmadık ancak ülkemizin mevcut yasaları maalesef direnişimizi bitirmiş durumda"

09 Ocak 2019 Çarşamba 20:09
İZBAN'daki grevin ertelenmesi

İZMİR (AA) - Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi, İzmir Banliyö Sistemi AŞ (İZBAN) grevi süresince her türlü suçlamayla mücadele ettiklerini belirtti.

Sendikadan yapılan açıklamada, İZBAN çalışanlarının tüm emekçi sınıfına örnek olarak, "hak aramanın unutulan tanımını herkese hatırlattığı ve onurlu mücadelenin temsilcisi" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 29 gün boyunca grev yapan İZBAN çalışanlarının, tüm işçi sınıfının dayanışma örneği olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"1 aydır her türlü suçlamayla mücadele ettik, her türlü iftiraya maruz kaldık ama yılmadık ancak ülkemizin mevcut yasaları maalesef direnişimizi bitirmiş durumda. Sonuna kadar haklı grevimiz boyunca her şekilde eleştiri aldık. Bizleri pek çok şeyle suçladılar. En sonunda görüldü ki konu emekçinin hakkı olunca en olmadık insanlar birleşebiliyor. Particilik, siyaset bitiyor. İktidar muhalefet birleşip İZBAN işçisi üzerinden Türkiye işçi sınıfını terbiye etmeye çalışıyor. 'Bize sakın ola baş kaldırmayın, sakın ola hak aramayın yoksa birleşiriz, birleşir ve İZBAN işçisine yaptığımız gibi önce 1 ay işsiz bırakır sonra bütün mücadelenizi boşa çıkarırız.' diyorlar. Bu gelişmelerden sonra ne yapsak ne desek yüreklerimizi soğutamayız, biliyoruz."

Sendika Genel Başkanı Ergün Atalay'ın, temsil ettiği işçi sınıfının yanında durduğuna dikkat çekilen açıklamada, Atalay'ın, grev yapan işçilere destek amacıyla bin lira yardımda bulunduğu aktarıldı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 20:09
  1. Demiryol İş Sendikası
  2. erteleme
  3. grev
  4. İZBAN

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