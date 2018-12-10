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İZBAN'daki grev nedeniyle bazı tren seferleri durdu

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki anlaşmazlık sonucu grev kararı alınan İZBAN'da Aliağa-Çiğli, Havalimanı-Selçuk arasında sefer yapılmıyor- Grev nedeniyle kentin ana arterlerinde trafik yoğunluğu oluştu

10 Aralık 2018 Pazartesi 09:28
İZBAN'daki grev nedeniyle bazı tren seferleri durdu

İZMİR (AA) - İzmir Banliyö Sistemi AŞ (İZBAN) ile Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) arasındaki Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine başlayan grev nedeniyle, bazı güzergahlarda seferler yapılmıyor.

İZBAN'da gece mesaisinin ardından "Bu iş yerinde grev vardır" yazılı pankartın asılmasıyla başlayan grev dolayısıyla çalışanlar iş bıraktı.

Aliağa-Çiğli ile Havalimanı-Selçuk arasında tren seferleri durdu. Çiğli-Havalimanı arasında ise daha az sıklıkta sefer yapılıyor.

İZBAN yetkilileri grev nedeniyle oluşan mağduriyeti azaltabilmek için yoğun saatlerde seferler düzenlendiğini belirtti.

Çiğli-Havalimanı arasında sendika üyesi olmayan grev kapsamı dışındaki makinistlerle 5 set halinde, 24 dakikada bir sefer yapıldığı kaydedildi.

Bu seferlerin de 06.30-11.00 saatleri ile 16.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği, 11.00-16.00 saatlerinde ise seferlerin de yapılmayacağı öğrenildi.

- Vatandaşlar bilgilendirildi

İZBAN ile metro arasında aktarmanın yapıldığı Halkapınar istasyonunda çalışanlar İZBAN'ın durumunu soran vatandaşlara seferlerin gecikmeli olarak bazı istasyonlar arasında yapıldığına dair vatandaşları bilgilendirdi.

Bazı İzmirliler trenleri kullanmayı tercih ederken bazıları otobüslere yöneldi.

Öte yandan İZBAN'daki grev nedeniyle kentin ana arterlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Demiryol-İş ile TİS kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde İZBAN yüzde 22'lik zam teklifinde bulunmuş ancak talep sendika tarafından kabul edilmemiş ve 10 Aralık'ta grev kararı alınmıştı.

İZBAN, 136 kilometre uzunluğundaki Aliağa-Selçuk hattında günlük 300 bin civarında yolcu taşıyor.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 09:28
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