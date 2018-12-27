İZBAN'daki grev

İZMİR (AA) - Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi, İzmir Banliyö Sistemi AŞ (İZBAN) yönetiminin bugün açıkladığı meslek gruplarının ortalama net gelirleri vermesi halinde grevin 5 dakika daha uzamayacağını bildirdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, "18 gündür devam eden İZBAN grevinin bu gidişle 180 gün daha devam edecek gibi" olduğu belirtildi.

İZBAN yönetiminin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın hatırlatıldığı sendika açıklamasında, "Açıklamaya göre ya sendikamız ve 342 İZBAN işçisi hesap yapmayı bilmiyor ya da hepimiz deliyiz. Yoksa 9 Aralık'ta 3 bin 435 lira olarak açıkladıkları makinist maaşını yüzde 4 zam yaparak 4 bin 152 liraya ulaştıran işverenimizin teklifini hepimizin kabul etmesi gerekirdi." ifadelerine yer verildi.

İZBAN yönetiminin İzmir halkını kandırmaya çalıştığının ileri sürüldüğü sendika açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"İşverenimizin ve Aziz Kocaoğlu'nun unutmaması gereken en önemli konu; İZBAN işçisinin pazartesi-cuma arası sabah 8 akşam 6, 5 gün 45 saat çalışanlar olmadığıdır. İZBAN işçisi, dünyanın en önemli iş kollarından olan ulaşım sektöründe çalışıyorlar. İZBAN işçisi 'tehlikeli iş kolları' grubunda çalışıyor. İZBAN yönetiminin 27 Aralık'ta resmi olarak açıkladığı meslek gruplarının ortalama net gelirleri gerçekten vermesi halinde, bu grev 5 dakika daha uzamayacaktır."

Demiryol-İş ile TİS kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde, İZBAN yüzde 22'lik zam teklifinde bulunmuş ancak talebi kabul etmeyen sendika 10 Aralık'ta grev kararını uygulamaya koymuştu.

İZBAN'ın dün ortalama yüzde 26'lık zam teklifini de sendikanın reddetmesi üzerine işveren önerisini geri çekmişti.

İZBAN, yüzde 26'lık zam önerisinin kabul edilmesi halinde işe 2010 girişli, eşi çalışmayan, çocuklu personel gruplarının tüm hakları dahil hesaplanmış ortalama net aylıklarının makinistte 4 bin 152, teknikerde 4 bin 136, teknisyende 3 bin 988, istasyon operatöründe 3 bin 820, gişeci-veznedarda 3 bin 773, ofis personelinde 3 bin 694 lira olacağını duyurmuştu.