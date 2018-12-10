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İZBAN'da grev başladı

"Bu iş yerinde grev vardır" pankartı asan İZBAN personeli grev sürecini başlattı

10 Aralık 2018 Pazartesi 06:10
İZBAN'da grev başladı

İZMİR (AA) - İzmir'de zam teklifleri kabul edilmediği için grev kararı alan İzmir Banliyö Sistemi AŞ'nin (İZBAN) çalışanları astıkları pankartlarla greve başladı.

Çiğli ilçesindeki İZBAN Genel Müdürlüğü önünde toplanan çalışanlar, gece vardiyasında çalışan iş arkadaşlarının mesailerinin bitmesiyle "Bu iş yerinde grev vardır" yazılı pankart hazırladı.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı grevde çalışanlar, İZBAN'ın Halkapınar ve Alsancak duraklarına da aynı pankartlardan astı.

Çalışanlar daha sonra pankartın önünde fotoğraf çektirdi.

Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) İzmir Şubesi, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında İZBAN'dan yüzde 19,43'lük zam talebinde bulunmuş ancak talep kabul edilmemiş ve çalışanlar grev yapacaklarını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 06:10
  1. Demiryol-İş
  2. grev
  3. İZBAN

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