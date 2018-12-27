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İZBAN, zam teklifini geri çekti

İzmir'de devam eden grevde İZBAN, yaptığı ortalama yüzde 26 oranında zam önerisini, Demiryol-İş Sendikası'nın greve devam etme kararı nedeniyle geri çekti

27 Aralık 2018 Perşembe 09:29
İZBAN, zam teklifini geri çekti

İZMİR (AA) - İzmir Banliyö Sistemi AŞ'deki (İZBAN) grevde işveren, ortalama yüzde 26 oranında yaptığı zam önerisini, Demiryol-İş Sendikası'nın greve devam etme kararı sonrası geri çekti.

İZBAN'dan yapılan açıklamada, 17 gündür süren grevin "hemen sonlandırılması" şartıyla ve ilk öneriye göre 4 puanlık artışla ortalama yüzde 26 zam önerisinde bulunulduğu ancak Demiryol-İş Sendikası'nın greve devam etme kararı verdiği ifade edildi.

Geri çekilen bu zam önerisiyle 2015'te işe başlayan, lise mezunu, evli ve bir çocuklu makinistin tüm hakları dahil alacağı net ücretin ayda 4 bin liranın üzerine çıkacağına işaret edilen açıklamada "Bu öneriyle 2010 girişli, eşi çalışmayan, çocuklu personel gruplarının tüm hakları dahil ortalama net aylık gelirleri, makinistin 4 bin 152 lira, teknikerin 4 bin 136 lira, teknisyen 3 bin 988 lira, istasyon operatörünün 3 bin 820 lira, gişecinin 3 bin 773 lira, ofis personelinin 3 bin 694 lira olacaktı." denildi.

Demiryol-İş ile TİS kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde İZBAN ilk olarak yüzde 22'lik zam teklifinde bulunmuş ancak talep sendika tarafından kabul edilmemiş ve 10 Aralık'ta grev kararı alınmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 09:29
  1. grev
  2. İZBAN
  3. teklif
  4. Zam

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