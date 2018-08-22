THY - Kastamonu
0553 313 94 23

İZBAN treninde yaşanan arıza nedeniyle yolcular tahliye edildi

İzmir'in Selçuk ilçesinde, raylardaki makas arızası nedeniyle aniden duran İZBAN trenindeki yolcular başka bir trene aktarılarak yolculuklarına devam ederken, olay nedeniyle yolcular büyük panik yaşadı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 22:25
İZBAN treninde yaşanan arıza nedeniyle yolcular tahliye edildi

İzmir'in Selçuk ilçesinde, raylardaki makas arızası nedeniyle aniden duran İZBAN trenindeki yolcular başka bir trene aktarılarak yolculuklarına devam ederken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Selçuk İZBAN İstasyonu yakınında meydana geldi. Raylardaki makasta henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan arıza nedeniyle Selçuk-İzmir seferini yapan İZBAN treni aniden durdu. Olay nedeniyle kısa bir an panik yaşayan yolcular, ardından İZBAN görevlilerinin yönlendirmesiyle otobüslere aktarılarak yolculuklarına devam etti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, TCDD ekipleri makastaki arızayı gidermek için çalışma başlattı. Durumu öğrenince olay yerine gelerek bilgi alan Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıca, "Makastaki bir arıza nedeniyle yolcular farklı bir trene aktarıldı. Olmaması gereken bir durum. Neyse ki kimseye bir şey olmamış" dedi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 22:25
  1. İzmir
  2. Denizbank
  3. izban

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düğünde otopark kavgası: 8 kişi yaralandı
    1. Düğünde otopark kavgası: 8 kişi..
    2. THK'nın 'kurban derileri' duyurusuna..
    3. Şanlıurfa'da korkutan yangın!
    4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İsraftan..
    5. Mehmet Cahit Turhan: Bu yollar aşk ve..
    6. Jülide Sarıeroğlu: Türkiye olarak bizi..
    7. İZBAN treninde yaşanan arıza nedeniyle..
    8. Bakan Ersoy ünlü şairleri andı
    9. Adıyaman'da terör operasyonu!
    10. Adıyaman'da terör operasyonu: 2 kişi..
    11. İsveç'ten küstah karar! Türkiye..
    12. Cumhurbaşkanlığı: Yunanistan'ın..
    13. Aydın'da bisikletten düşen çocuk yol..
    14. Tokat'ta kavgayı ayırmak isterken kalp..
    15. BM'den Yemen'de kolera salgını uyarısı
    16. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok..
    17. Bursa'da kardeş dehşeti: İş yerini..
    18. Şenol Güneş: Bizim için zor bir maç..
    19. Niğde'de feci kaza: 3 kişi öldü, 2..
    20. Şenol Güneş Partizan maçı öncesi..
    Melania'dan Trump'a tokat gibi misilleme!
    Melania'dan Trump'a tokat gibi misilleme!
    Hazırlıklar başladı! Sovyetler Birliği'nden sonra en büyüğü olacak
    Hazırlıklar başladı! Sovyetler Birliği'nden sonra en büyüğü olacak
    Devlet başkanından ABD'ye: Siz kim oluyorsunuz da bizi uyarıyorsunuz?
    Devlet başkanından ABD'ye: Siz kim oluyorsunuz da bizi uyarıyorsunuz?
    Komşudan FETÖ'ye ağır darbe! Mal varlıklarına el konuldu
    Komşudan FETÖ'ye ağır darbe! Mal varlıklarına el konuldu
    AK Partili isim ilk kez açıkladı: Bazılarını partiden attık!
    AK Partili isim ilk kez açıkladı: Bazılarını partiden attık!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'den dev hamle! Devlet Pardus'a geçiyor...
    Türkiye'den dev hamle! Devlet Pardus'a geçiyor...
    Polis tek sözüyle sopalı kadınları durdurdu
    Polis tek sözüyle sopalı kadınları durdurdu