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İZAYDAŞ ailesi erken bayramlaştı

KOCAELİ (İHA) –İZAYDAŞ ailesi geleneksel bayramlaşma töreninde buluştu.

31 Mayıs 2019 Cuma 17:23
İZAYDAŞ ailesi erken bayramlaştı

KOCAELİ (İHA) –İZAYDAŞ ailesi geleneksel bayramlaşma töreninde buluştu.


İZAYDAŞ, geleneksel bayramlaşma törenini bayram tatili öncesinde gerçekleştirdi. Çalışanlara hitap eden Genel Müdür Muhammet Saraç, tatil boyunca tesiste vardiyalı hizmet verecek çalışanlara teşekkür ederken seyahate çıkacak çalışanlardan yollarda dikkatli olmalarını istedi. Yemekhanede gerçekleştirilen geleneksel bayramlaşma törenine Genel Müdür Muhammet Saraç, TES-İŞ Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu, Genel Müdür Yardımcısı Bayram Karakuş, birim müdürleri, yöneticiler, çalışanlar ve stajyerler katıldı. Burada bir konuşma yapan Genel Müdür Saraç, şirketin faaliyet alanı itibariyle hassas bir işte çalıştıklarını vurgulayarak başta İSG kuralları olmak üzere yönetim sistemlerinden asla taviz verilmemesi gerektiğini belirtti.


Bugünleri fırsat olarak değerlendirmek gerektiğini belirten Genel Müdür Muhammet Saraç, “Hazır sevdiklerimiz bizimle birlikte iken onlarla zaman geçirmeliyiz. Yarın çok geç olabilir. Fırsat varken sevdiklerinizle birlikte olun, kırdıklarınızın gönlünü alın. Bayramların en önemli özelliği paylaşma yanıdır. İhtiyaç sahipleri ile paylaşarak birbirimize yaklaşmalı ve bayramı herkesin yaşamasını sağlamalıyız. Tüm dünyadaki sıkıntılı insanları tekrar hatırlatmak istiyorum. Biz ‘Nasıl bir bayram keyfi yaşayalım’ diye planlar yaparken onlar belki de en temel ihtiyaçlardan bile mahrum durumdalar. Bu arada biz bayram yaparken tesiste görevine devam edecek, günlerini burada geçirecek arkadaşlarımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.


İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, “Mübarek Ramazan Bayramı’nın paylaşma yanını unutmadan çevremizdekileri de görüp gözetmemizi hatırlatarak Bayramınızı ve Kadir gecenizi tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte daha nice mutlu bayramlar diliyorum. Bu bayramın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam dünyasına ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.


Son olarak Genel Müdür Saraç ile sendika ve şirket yöneticileri, tüm şirket çalışanları ile bayram hatırası fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 17:23
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