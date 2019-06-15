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İZAYDAŞ 20 yıllık çalışanlarını onurlandırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, 20 yılını tamamlamış çeşitli kademelerde görev yapan çalışanları için özel bir tören düzenledi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:49
İZAYDAŞ 20 yıllık çalışanlarını onurlandırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, 20 yılını tamamlamış çeşitli kademelerde görev yapan çalışanları için özel bir tören düzenledi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ’ta 20 yılını tamamlamış ve çeşitli kademelerde görev yapan çalışanların anılarını paylaştığı programda duygu dolu anlar yaşanırken İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç ve yöneticiler eşliğinde yirmi yıllık çalışanlar için plaket töreni gerçekleştirildi. Kıdemli çalışanlara ayrıca 20. yıl plaketlerinin yanında özel tasarlanmış hatıra kol saatleri hediye edildi. Keyifli anların yaşandığı program, hep birlikte çekilen fotoğraf ile son buldu.


İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç’ın öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyona, TES-İŞ Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu, İZAYDAŞ Genel Müdür Yardımcıları Bayram Karakuş ve İsmail Uludağ, birim müdürleri ile İZAYDAŞ’ta 20.yılını tamamlamış olan Zafer Yalçın, Asuman Başavcı, Salih Şahin, İsmail Hakkı Üstün, Hakan Uyar ve aileleri katıldı. İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, programda yaptığı konuşmada şirketin geçmişten bugüne geldiği duruma vurgu yaparak, “Zor bir iş yapıyoruz ve şirketimizi milletimizin emaneti olarak gördüğümüz için daha hassas ve disiplinli olmaya gayret ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:49
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