İyiliksever mahalleli dağ başında hayvanları besliyor

TEKİRDAĞ (AA) - Sokak hayvanlarının sahipleri tarafından terk edildiği Koru Dağı'nda aç kalan kedi ve köpekleri hayvanseverler besliyor.

Malkara'dan başlayarak Ergene Havzası'na kadar inen Koru Dağları yüksek olmaması nedeniyle vatandaşların beslemek istemedikleri kedi ve köpeklerini en çok bıraktığı yer olarak biliniyor.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Koru Dağı çevresinde kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının imdadına iyiliksever Elmalı Mahallesi sakinleri yetişiyor.

Evlerinden arta kalan yiyecekleri toplayan bir grup hayvan sever haftanın belli günleri Koru Dağı zirvesi yakınlarına kadar çıkarak hayvanları besliyor.

Mahalle sakinlerinden Hakan Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının ilçelerinden toplanıp buraya getirildiğini, daha sonra da hayvanların buralarda açlıktan öldüğünü anlattı.

Türkoğlu, "Bu canların burada karda kışta yaşama şansı yok. Biz bunlara kıyamıyoruz. İmkanımız olduğunca kendi evimizdeki ekmeklerden, yiyeceklerden alıp onlara getiriyoruz. Karda kışta aç kalmasınlar." dedi.