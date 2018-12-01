0553 313 94 23

"İyilik" yapmak için meydanda buluştular

"İzmir'de İyilik Var" projesi kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen gönüllüler, şemsiye tamirinden kan bağışına farklı iyiliklerle vatandaşlara ulaşmaya çalıştı

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:59
"İyilik" yapmak için meydanda buluştular

İZMİR (AA) - İzmir'de "iyilik" için bir araya gelen çok sayıda gönüllü, vatandaşların farklı alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamasına destek oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yaşar Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşları tarafından hayata geçirilen "İzmir'de İyilik Var" projesi, 3'üncü buluşmasını Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirdi.

Bu yıl "bilinçli tüketim" temasıyla düzenlenen etkinlik kapsamında stant açan sivil toplum kuruluşları, hem faaliyetlerini tanıttı hem de etkinliğe katılan vatandaşlara çeşitli iyilikler yaptı.

Etkinlikte "ileri dönüşüm atölyesi" adı altında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şemsiye ve ayakkabı tamiri yapan gönüllüler, çanta, eşya ve kitap takasında da bulundu.

Çok sayıda gönüllünün Türk Kızılayınca meydana kurulan bağış ünitesinde kan ve kök hücre bağışında bulunduğu etkinlikte, bazı vatandaşlar da süt ve çikolata alarak çocuklara dağıttı.

- "İnsanın özünde iyilik var"

Projeyle ilgili bilgi veren Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, 4 yıl önce "Kampüste İyilik Var" sloganıyla başladıkları projenin, gördüğü ilgiyle kent geneline yayıldığını anlattı.

İzmirlilerin genetiğinde iyiliğin var olduğunu ifade eden Dinçer, "Bunu hayata geçirmek ve büyük kitlelere yaymak için birilerinin öncülük yapması gerekiyordu. İnsanın özünde iyilik var, o iyiliği çıkarmak önemli. Her yıl bir tema seçiliyor. Bu yılki temamız, bilinçli tüketim. Gelecek yıl inşallah daha büyük katılımlarla 'Türkiye'de, dünyada iyilik var' şeklinde yayılır." dedi.

Etkinliğe katılan üniversite öğrencisi Merve Kumsar ise proje kapsamında okulda kitap ve çanta takas pazarı ve "ileri dönüşüm atölyesi" kurduklarını belirterek, hayvanlara mama verme gibi iyilikler de yaptığını söyledi.

Anıl Erkdemir ise etkinlik vesilesiyle ilk kez kan bağışında bulunduğunu söyledi.

Engelli vatandaşların da ilgi gösterdiği etkinlik sonunda katılımcılar meydanda bir araya gelerek kalp şeklini oluşturdu ve fotoğraf çektirdi.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 16:59
  1. "İzmir'de iyilik var"
  2. gönüllü
  3. proje
  4. Yaşar Üniversitesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zaman tüneli gibi eczane
    1. Zaman tüneli gibi eczane
    2. Sultangazi'deki kuyumcu soygunu..
    3. Diyarbakır'da yollar göle döndü
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    5. "Seçim tecrübesi yüksek bir partiyiz"
    6. Osmanlıspor, Ümraniyespor maçına hazır
    7. Kış bebeklerine elma, yaz bebeklerine..
    8. Selçuk Bayraktar: Türkiye akıllı..
    9. Kahvede tartıştığı komşusunu av..
    10. Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit..
    11. Katil Esed'in saldırıları binlerce..
    12. Trabzon'da yangın! 2 daire..
    13. Ağlayan bebeğinizi susmuyor diye..
    14. Sokaktaki canlara sıcak yuva
    15. SP Lideri Karamollaoğlu: İttifak..
    16. AK Parti Manisa belediye başkan..
    17. Yerel seçimlerde adaylık için istifa..
    18. UMED Başkanı Değirmenci: Yalan haberle..
    19. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    20. "Bu yönde duyumlar alıyoruz" dedi ve..
    Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
    Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher