"İyilik" yapmak için meydanda buluştular

İZMİR (AA) - İzmir'de "iyilik" için bir araya gelen çok sayıda gönüllü, vatandaşların farklı alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamasına destek oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yaşar Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşları tarafından hayata geçirilen "İzmir'de İyilik Var" projesi, 3'üncü buluşmasını Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirdi.

Bu yıl "bilinçli tüketim" temasıyla düzenlenen etkinlik kapsamında stant açan sivil toplum kuruluşları, hem faaliyetlerini tanıttı hem de etkinliğe katılan vatandaşlara çeşitli iyilikler yaptı.

Etkinlikte "ileri dönüşüm atölyesi" adı altında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şemsiye ve ayakkabı tamiri yapan gönüllüler, çanta, eşya ve kitap takasında da bulundu.

Çok sayıda gönüllünün Türk Kızılayınca meydana kurulan bağış ünitesinde kan ve kök hücre bağışında bulunduğu etkinlikte, bazı vatandaşlar da süt ve çikolata alarak çocuklara dağıttı.

- "İnsanın özünde iyilik var"

Projeyle ilgili bilgi veren Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, 4 yıl önce "Kampüste İyilik Var" sloganıyla başladıkları projenin, gördüğü ilgiyle kent geneline yayıldığını anlattı.

İzmirlilerin genetiğinde iyiliğin var olduğunu ifade eden Dinçer, "Bunu hayata geçirmek ve büyük kitlelere yaymak için birilerinin öncülük yapması gerekiyordu. İnsanın özünde iyilik var, o iyiliği çıkarmak önemli. Her yıl bir tema seçiliyor. Bu yılki temamız, bilinçli tüketim. Gelecek yıl inşallah daha büyük katılımlarla 'Türkiye'de, dünyada iyilik var' şeklinde yayılır." dedi.

Etkinliğe katılan üniversite öğrencisi Merve Kumsar ise proje kapsamında okulda kitap ve çanta takas pazarı ve "ileri dönüşüm atölyesi" kurduklarını belirterek, hayvanlara mama verme gibi iyilikler de yaptığını söyledi.

Anıl Erkdemir ise etkinlik vesilesiyle ilk kez kan bağışında bulunduğunu söyledi.

Engelli vatandaşların da ilgi gösterdiği etkinlik sonunda katılımcılar meydanda bir araya gelerek kalp şeklini oluşturdu ve fotoğraf çektirdi.