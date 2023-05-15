İyilik hem iyilik yapanı hem de iyilik yapılanı mutlu eder

Malumunuz memleketimiz 6 Şubat’ta çok büyük deprem felaketi yaşadı. Her ne kadar 11 vilayetimizde etkili olsa da aslında 81 vilayetimizdeki 85 milyonun yüreğini dağladı. Hepimiz seferber olduk depremzede kardeşlerimiz için. Ölenler öldü, onlara rahmet dilemekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Lâkin kalanlara el uzatmak bizim boynumuzun borcu. İşte toplum olarak biz bunu yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz.

İşte size yaşadığımız şehirden bir iyilik örneği. En küçüğü yedi aylık, en büyüğü beş yaşında olmak üzere dört çocuklu bir ailenin içler acısı halini duyduk. Bir öğrenci velimiz vasıtasıyla haberdar olduk aileden. Şehrimize dört gün önce Malatya’dan gelmişler. Aile reisi kardeşimiz yabancı uyruklu ama yaklaşık on senedir Malatya’da oturuyor. Depremi de orada yaşamışlar, evleri yıkılmış. Çadırda yaşıyorlarmış. Olaydan haberdar olunca eve gittik. Ev dört duvardan ibaret idi. Nerdeyse hiç eşya yok idi ve bu altı kişilik aile tek parça, yatak da denmeyecek bir şilte üzerinde yatıyorlardı. Bizi daha da üzen ise bu eski-püskü evden ev sahibinin 2500 TL kira alacak olması. Etmez tabii. Ama insafsızlığın bu kadarına da pes! Ev sahibi hiç kira almasa bir şey kaybetmez. Zira varlıklı imiş.

Neyse bu durum moralimizi bozsa da biz iyilik yoluna koyulduk. Ailenin ihtiyaçları kısa sürede halledildi. Cep telefonları vasıtasıyla gruplarda ihtiyaç listesi paylaşıldı ve kısa sürede hocalarımız seferber oldu. Önce aile ziyaret edildi. İlk etapta aileye TDV şubesi kanalıyla gıda ve giyim yardımı yapıldı. Ardından mutfak tüpü ve ocağı faal hale getirildi. Sağlık kontrolü için çocuklar aile hekimliğine götürüldü. Hasta olanlar da hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Ertesi gün de hocalarımız ve hayırseverlerimizin gayretleriyle yatak–baza, buzdolabı, çamaşır makinesi, halı, soba ve diğer bazı ev eşyası temin edildi. Ailemize yardımda Siirtli bir kardeşimizin bile katkısı oldu. Hocalarımız ihtiyaçları “Durum” da paylaşınca Siirtli hemşehrisi de görmüş. Ve ben soba için 1000(bin) lira gönderiyorum demiş. Bir diğer hayırsever başka bir ilden katıldı bu hayır yarışına.

Bir sonraki gün de şofben, elektrikli süpürge, odun, masa-sehpa, çocuk bezi ve bazı mutfak eşyası temini yapıldı. Şimdi hem bu ailemizin hem de bizim yüzümüz gülüyor. Mutluyuz. Rabbim hayır sahibi kardeşlerimizin hayırlarını kabul etsin.

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