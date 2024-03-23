İyilik elçisi bağışları sahurda yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor

Kentte belirlenen yetim aileleri yalnız bırakmadığını belirten Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İl Müftülüğü Yetim Koordinatörlüğü birimi olarak hayırseverlerin bizlere bağışladığı yardımları yetim ailelerimize ulaştırıyoruz. Bizler her ailemize günde 2 ekmek, haftada bir yoğurt, yumurta, ayda bir gıda kolisi ve hayır sahiplerinin zekatlarını ulaştırmaktayız.”

Depremlerden sonra yetimlerin sayısının çok fazla arttığını anlatan Sağlam, “Depremden önce bizim ulaşabildiğimiz yetim ailelerimizin sayısı 200 iken depremlerden sonra yükümüz daha ağır oldu binin üzerinde yetim ailemiz var. Rabbim hayır sahibi ailelerimizin sayısını artırırsa bizler de ulaşmaya çalışacağız inşallah. Hayır sahiplerimize teşekkür ederim, Allah onlardan razı olsun, yetimler bize emanettir, onlara sahip çıkmamız lazım” diye konuştu.