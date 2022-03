'İyilik deyince Müslüman Türk milletini kimse tutamaz'

Ömer Öztürk ortaokuldan öğrencim. Gemi mühendisi... Bir uluslararası yük taşıyan gemide çalışıyor. Yanıma geldi. Kendisini okul yıllarından beri çok severim.

Yaşadıklarından bahsetti biraz. Ülkeden ülkeye,başta buğday olmak üzere yük taşıyorlar.

Müslüman ülkelerin görünen hallerini sordum. Cevap verirken Yemen’de yaşadıkları bir olayı anlattı: “Yemen’de gemiden indik bir grup arkadaşla. Gezelim dedik. Görüntü içler acısı... Her yer harabe görüntüsü... İnsanlar fakir ki o kadar... Çöp, yıkıntı, enkaz...

On/on iki yaşlarında bir çocuk, bir köşede muz satıyor. Muz almaya karar verdik. Muz da o kadar ucuz ki!

Beş kilo muz istedik. Otuz tutuyorsa biz elli verdik Yemen parasıyla ve üstünü almak istemiyoruz. Çocuk illa bize üstünü vermeye çalışıyor... Nice diller döktük... İstemiyoruz, senin olsun, helal olsun... Ne dediysek fayda etmiyor.

Orada yakında baba yaşında bir adam var. Ona çocuğu ikna etmesi için rica ettik. Adam: Nerelisiniz?

-Türküz.

-Türkiye’den mi geldiniz?

-Bengaldeş’ten yük getirdik ama Türküz?!

Adam çocuğa dönerek:

- Oğlum! Bunlar Türkmüş. Al paralarını. Sıkıntı etme, dedi. Sonra da bize: Suriye’den, Arabistan’dan, Mısır’dan gelenler oluyor. Onların yardım tekliflerini kabul etmiyoruz!!

Bu cevap, beni Ömer’in anlattığı günden beri düşündürür. Arab’ın Arab’a bir kini, nefreti, öfkesi olmalı. Yemen’i harabeye çeviren Arabistan ve İran...

Diğerlerinin de oradaki sefalette ne kadar payı olduğunu biliyor olmalılar ki; çocuğuna tembih etmiş. Sanki demiş ki; şu şu ülke insanları muhannettir, ilaç olsa tasından içme... Ama Türkiye’ye kapılar açık!

Elhamdülillah!

Dün, birkaç Afrikalı öğrenci için bir yardım kampanyası açtım. Bu öğrenciler dört yıl önce kendi imkanlarıyla Giresun Üniversitesine okumaya gelmişler.

Müslümanlar ..

Uçak biletlerinin çok pahalı olması sebebiyle yazın ülkelerine gidemiyorlar.

Şimdi ise, yaşanan bu pahalılık onları da vurmuş. Anne/ babadan gelen para aynı lakin buradaki harcama masrafı kabarık... Ev kiralarını dahi ödeyemez olmuşlar...

Daha önceden kendilerini tanıdığım için, hallerinden şüphelendim ve ben soruşturdum. Durum ortaya çıkınca da Facebook ve Watsap gruplarından, mütevazıca bir kampanya başlattım.

Ben, daha önceden de böyle faaliyetlere zaman zaman ön ayak olduğum için milletimi, insanımı az çok tanıyordum ama dün ve bu gece adeta yağdı. Daha şimdiden on bini geçti...

Çocukların bundan haberi yok. Merakla ve sevinçle onlara bu parayı vereceğim ânı bekliyorum. Siyah gül içinde ışıl ışıl parlayacak şebnemleri göreceğim ânı!.. Dünyada bundan daha zevkli bir an yok. Bir iyilik yaptığınızda karşınızdaki insanın gözlerinin kenarlarında parlayan şulelerden daha parlak, daha gönül ısıtan bir ışık yok. Güneş bile sönük kalıyor. Çünkü, anlıyorsunuz ki; güneş insanın bedeninin dışını ısıtıyor. Bu şule ise direkt yürek tellerinize dokunduruyor mızrabını...

Dünyanın neresine giderseniz gidiniz; oraya mutlaka Müslüman Türk’ün iyilik katarı bir şekilde uğramıştır...

Müslüman Türk insanlığın vicdanıdır...

Afrika’da açılan su kuyularından sıçrayan her damla, dağıtılan keçilerin verdiği her damla süt, çocukların aldıkları çikolata ve oyuncaklar karşısındaki her gülümsemeyle parıldayan her diş, gülümseyen her dudak bizim milletimizin vicdan halkasının madalyalarıdır!

Kaç yıl önce Pakistan’da büyük bir sel oldu. Pakistan başbakanının bizzat ağzından yansıdı TV’lere: Ben daha felaket mahallerine ulaşmadan Türkiye’den yardım kuruluşları gelmiş sıcak yemek dağıtıyorlardı, diye...

İstanbul/Kağıthane Örnektepe’den çoktan organize olunmuş ve Pakistan’a ulaşılmış. Hem de ulaşımın en zor olduğu yerlere!... Arakan mı dediniz, Benglades mi yoksa Haiti mi? Her yerde bu milletin asil duyguları, hayır için koşan atlarının yeleleri var...

2015 yılında Ramazan ayında Bulgaristan’dayım. Geleceğimiz akşam Sofya’da tarihi bir Mimar Sinan camiinde iftar yapacağız. Sonra da otobüslere binip Türkiye’ye geleceğiz.

Caminin yanında bir aşhane yapılmış ve her akşam iftarda dolup taşıyor. Yemek yeme yerine geçerken caminin dış mekanında, suratları nursuz bir sürü insanın bekleştiğini gördüm.

Belli ki Müslüman değillerdi. Çünkü nur denilen bir emare yok. Saniyen, en dış mekanda bekliyorlar.

Salisen, iftar için gelseler içeri girip masalarda yerlerini alırlardı.

Yanımda bulunan Sofya müftü yardımcısına durumu sorduğumda şöyle cevap verdi: Bunlar Bulgar Hristiyan! Burada yemeği fazla çıkarıyoruz. Paketleyip onlara da veriyoruz. Bazen sayıları beş yüzü buluyor.

Bunlar fakir, aciz, hasta, muhtaç...

Sordum: Bunların finansmanı kimden? Sofya’da bu kadar zengin Müslüman hayırsever var mı? Cevap: Türkiye hocam... Tika, Tika ... Türkiye, evet... Türkiye bir ışık... İyilik ışığı... Dünyada bütün iyilik kandilleri sönse hepsini yeniden tutuşturacak kadar güçlü bir çerağa sahip bir ışık... Onun için Nemrut’un ateşi çevremizde herkese sıçradığı halde bize sıçramiyor çok şükür. Çünkü her kıvılcımı iyilik kalkanlarıyla savan İbrahimler var memleketimin her şehir, kasaba, köy ve mahallesi’nde... Çok şükür... Rabbim bu milletin sırtını yere getirmesin. Çünkü bizler gözyaşıyla ıslanmış hamurdan pisirildik. Her ne kadar içimizde bazı kel, fodul, ham, çiğ emarelere rastlansa da...