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İyilik Derneği’nden İdlib’e 7 tır yardım

Suriye’nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahibi aileleri unutmayan İyilik Derneği, bölgeye 7 tırlık insani yardım malzemesi gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:54:00 -
İyilik Derneği’nden İdlib’e 7 tır yardım

İyilik Derneği, Suriye’nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahibi aileler için 7 tır’lık insani yardım malzemesi gönderdi. Dernek Başkanı Mehmet Kayış, yaptığı açıklamada, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmak için başlattıkları ramazan yardımları kapsamında, bölgeye un, hurma ve 400 gıda kolisinin içinde bulunduğu 7 tır ulaştırdıklarını söyledi. Yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını belirten Kayış, “Ramazanın son günlerinde yardım çalışmalarına hız veriyoruz. Yardımlaşmanın en kıymetli olduğu bu ayda insanların yüzlerindeki tebessüm olan hayırseverlere çok teşekkür ederiz” dedi. Kayış, bu yardım faaliyetlerinin yanı sıra İdlib’deki fırınlarda her gün hazırlanan ekmekleri de bölgede ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını sözlerine ekledi.

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