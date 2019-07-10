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İyilik Derneği Gaziantep Temsilcisi Talip Çelik: "15 ülkede kurban kesimi gerçekleştireceğiz"

İyilik Derneği Gaziantep Temsilcisi Talip Çelik, "Gaziantepli bağışçılarımızın kurban hisselerini, dünyanın açlık yaşanan, savaş yaşanan, yerine göre değişkenlik gösteren kriz bölgelerindeki muhtaçlara ulaştırıyoruz" dedi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
İyilik Derneği Gaziantep Temsilcisi Talip Çelik: "15 ülkede kurban kesimi gerçekleştireceğiz"

İyilik Derneği Gaziantep Temsilcisi Talip Çelik, "Gaziantepli bağışçılarımızın kurban hisselerini, dünyanın açlık yaşanan, savaş yaşanan, yerine göre değişkenlik gösteren kriz bölgelerindeki muhtaçlara ulaştırıyoruz" dedi.



Bu yıl kurban bağış kampanyası için ’iyilik için varız’ sloganını kullanan İyilik Derneği, bağışçılarının kurbanlarını yurtiçinde ve yurtdışında belirlenen bölgelerde vekâletle kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. Dernekten yapılan açıklamada bu yılki kurban organizasyonunun Somali, Çad, Nijer, Etiyopya, Burkina Faso, Uganda, Kamerun, Sierre Leone, Suriye, Gazze, Lübnan, Yemen, Bangladeş ve Makedonya’da gerçekleşeceği belirtildi. Yine Türkiye’de de belirlenen bölgelerde kurban bağışlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı ifade edildi.



"Kriz bölgelerindeki muhtaçlara ulaştırıyoruz"


Bu yıl 3 kıtada 15 ülkede kurbanlık dağıtımı yapacaklarını söyleyen İyilik Derneği Gaziantep Temsilcisi Talip Çelik, "Gaziantepli bağışçılarımızın kurban hisselerini, dünyanın açlık yaşanan, savaş yaşanan, yerine göre değişkenlik gösteren kriz bölgelerindeki muhtaçlara ulaştırıyoruz. Bu yıl ülkemiz dahil 3 kıtada 15 ülkede kurban kesimi gerçekleştireceğiz. Bağışçılarımızın kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Her yıl olduğu gibi bu sene de Gaziantepli bağışçılarımız temsilciliğimiz ya da internet üzerinden online olarak kurban bağışlarını gerçekleştirebilirler" diye konuştu.



1 hisse bedeli 720 TL


İyilik Derneği 2019 Kurban Bayramı’nda kurban hisse bedelleri bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Afrika ülkeleri olan Somali, Çad, Nijer, Etiyopya, Burkina Faso, Uganda, Kamerun, Sierre Leone için bir hisse bedeli 720 TL olarak açıklandı. Suriye, Lübnan, Yemen, Bangladeş, Makedonya ve Türkiye için bin 100 TL, Gazze de ise bin 600 TL olarak belirlendiği ifade edildi. Vekalet yoluyla kurbanlarını İyilik Derneği’ne bağışlamak isteyen hayırseverler, belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecek.



Bağışçılarıyla ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor


İyilik Derneği, dünyanın birçok ülkesindeki doğal afet, kıtlık, savaş, yoksulluk, susuzluk, eğitimsizlik gibi sorun ve krizlerin yaşandığı bölgelerde yardım faaliyetleri sürdürüyor. Her ülke ve bölgenin özel şartlarına göre projeler geliştiren ve çözüm odaklı uygulama gerçekleştiren İyilik Derneği, 70’ten fazla şube ve temsilcilikleri aracılığı ile bağışçılarıyla ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor.


Kurban bağışları, İyilik Derneği Genel Merkezinden, şube ve temsilciliklerinden, internet üzerinden online olarak ya da derneğin telefon numarasından detaylı bilgi alınarak yapılabilecek.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
  1. doğa

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