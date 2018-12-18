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İyilik çocukları ısıtıyor

İyilikhane Çocuk Derneği, "İyiliğiniz Çocuklarımızı Isıtsın" kampanyasıyla Kudüslü çocukların kışlık giyecek ihtiyacını karşılayacak

18 Aralık 2018 Salı 17:08
İyilik çocukları ısıtıyor

İSTANBUL (AA) - İyilikhane Çocuk Derneği, Kudüslü ihtiyaç sahibi çocuklar için "İyiliğiniz Çocuklarımızı Isıtsın" isimli kampanya düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamada, hayırseverlerin desteğiyle daha önce 108 çocuğu giyim mağazasında buluşturan derneğin Kudüslü çocuklar için başlatılan "İyiliğiniz Çocuklarımızı Isıtsın" kampanyası kapsamında hayırseverlerin desteğini beklediği belirtildi.

Yardım çalışmalarında çocukların, gönüllüler refakatinde kışlık giyecek ihtiyaçlarını kendi zevklerine göre seçip aldıkları ve heyecanlarını gönüllü abla ve abileriyle paylaştığı vurgulanan açıklamada, alışverişe eski ve ince hırka ve yazlık ayakkabılarıyla gelen çocukların, evlerine mont ve botlarını giyerek döndükleri aktarıldı.

Derneğin İstanbul'da gerçekleştirdiği çalışmaların ardından kışlık kıyafet yardımlarına yoksullukla mücadele eden Kudüs'te devam edeceği bilgisi paylaşılan açıklamada, kampanyaya katkı sunmak isteyenlerin bir çocuğun kıyafet bedeli olan 250 lirayı derneğe ulaştırabileceği ya da istenen miktardaki bağışla destek verebileceği bildirildi. Açıklamada, derneğe "www.iyilikhane.org.tr"den online bağışta bulunulabileceği ve YARDIM yazıp 4589'a SMS ile 5 lira bağış yapılabileceği de belirtildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 17:08
  1. İyiliğiniz Çocuklarımızı Isıtsın
  2. İyilikhane Çocuk Derneği
  3. Kudüs

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