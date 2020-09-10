İyileşenler zorlu tedavi sürecini unutamıyor

İstanbul’da Kovid- 19’u teşhisi konulduktan sonra yoğun bakımda uygulanan ilaç tedavisiyle iyileşen 48 yaşındaki Nedim Kulaoğlu, yaşadıklarını anlattı: "Sürekli ağrın var. Belli bir saatte doktor, hemşire geliyor ve ondan sonra kimse yok. Allah ile baş başasın. Yüzde 50 ölmeyi bekliyorsun. Ölmek için yalvarıyorsun ama ölemiyorsun. 'Allah'ım canımı al, artık kurtulayım' diyorsun. Çünkü nefes alamıyorsun artık. Dışarıdaki insanlar bunun bu kadar zor olduğunu bilse bırak gezmeyi, işe gitmeyi, kafalarını dahi camdan dışarı çıkarmazlar. Eve geldikten sonra izlediğim bir filmdeki gibi çocuğumu anahtar deliğinden izledim. Evin içerisinde sağa sola gidiyordu. Çocuğuma geldim bile diyemedim. Çok zor bir süreçten geçtim. Herkes hem kendileri hem de başkaları için tedbirlere uysun.”