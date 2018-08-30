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İyice zıvanadan çıktı! ABD'den yeni S-400 tehdidi

ABD Savunma Bakanlığı’ndan Randall Schriver, Rusya’dan S-400 aldığı takdirde Hindistan’a yaptırım uygulayacaklarını söyledi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 16:05
İyice zıvanadan çıktı! ABD'den yeni S-400 tehdidi

ABD, Hindistan'ın Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri alması konusunda endişe duyuyor. ABD Savunma Bakanlığı Asya-Pasifik Bölge Sekreter Yardımcısı Randall Schriver, Hindistan’ın Rusya’dan silah alması gerçekleşirse Hindistan'a yaptırımlar uygulayacaklarını dile getirdi.

Schriver, “Karar ABD başkanı tarafından verilecek” diyerek henüz kesin bir kararın verilmediğinin altını çizdi. ABD'nin Rusya ve Hindistan arasındaki askeri ilişkileri tanıdığını söylen Schriver, “Ancak Washington Hindistan için daha umut verici bir ortak” diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 16:05
  1. ABD
  2. Rusya
  3. Hindistan
  4. S-400

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