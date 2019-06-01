İyice uçtular! İP'li isimden İstanbul seçimi tahmini İP'in İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul seçimi hakkında, "Cumhur İttifakı'nın 4-5 puan önde kazanacağız" iddiasında bulundu.

İP'in İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partisinin İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma töreninde partililerle bir araya geldi. Törende konuşma yapan Aytun Çıray, belirlenen usulsüzlükler üzerine YSK tarafından 23 Haziran'da tekrar yapılmasına karar verilen İstanbul seçimine ilişkin değerlendirmede de bulundu. "Önde bitireceğimize inanıyorum" Milletin iradesinin gasp edildiğini iddia eden İP'li Çıray, "Seçimleri Cumhur İttifakı’nın 4-5 puan önünde bitireceğimizi düşünüyorum. İzmir’de belediye başkanları görevine başladı. Biz ayrı bir parti kimliğimizin gereği olarak İzmir’de yönetimi muhalif bir gözle izleyeceğiz." açıklamasında bulundu.

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