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PKK iyice sıkıştı! 'Cesetleri yakın' emri verdi

Güvenlik güçlerinin son 1.5 yılda 8 binden fazla teröristi etkisiz hale getirmesinin ardından panikleyen PKK elebaşı Murat Karayılan telsizden, "kayıpların" gizlenmesi için cesetlerin yakılması talimatını verdi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:39
PKK iyice sıkıştı! 'Cesetleri yakın' emri verdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içinde ve sınır ötesinde, polisin yurtiçinde sürdürdüğü kararlı operasyonlarla ağır darbe yiyen PKK çöküşe geçerken, örgütün Kandil'deki elebaşısı Murat Karayılan terörist grupların başındakilere telsizle talimat verdi: "Ne pahasına olursa olsun ölüleri gizleyin."

SÖZDE LİDER KADROYA AĞIR DARBE

Son 18 ay içinde 4 bin 570'i Afrin'de olmak üzere aralarında kırmızı listeden 10, mavi listeden 17, yeşil listeden 26, turuncu listeden 21 ve gri listeden 173 olmak üzere toplam 8 bin 249 terörist etkisiz hale getirildi. Bozguna uğrayan terör örgütünün Kandil'deki elebaşıları, terörist gruplar arasında yaşanan moral bozukluğunu önlemek için öldürülen teröristleri ve sayılarını gizleme kararı aldı.

NE PAHASINA OLURSA OLSUN CESETLER ASKERİN ELİNE GEÇMESİN

Kandil'deki örgüt elebaşısı Murat Karayılan'ın terörist grupların başındakilere telsizle talimat verip, "Ne pahasına olursa olsun ölülerin askerin eline geçmesine müsaade edilmeyecek. Kayıp bilgisi ROJ'a (Kandil ana telsiz) saha kanallarından (tüm teröristlerin dinleyebildiği el telsizleri) aktarılmayacak" dediği belirlendi.

TÜRKİYE İÇİNDE DE UYGULAYACAKLAR

Sabah'ta yer alan habere göre; İstihbarat birimlerinin hazırladığı rapora göre; Karayılan operasyonlarda öldürülen teröristlerin cesetlerinin kaçırılarak saklanması emrini de verdi. Raporda örgütün Afrin'de Zeytin Dalı Harekâtı sırasında öldürülen teröristleri toplu çukurlara gömerek saklama taktiğini Türkiye sınırları içinde de yapma kararı aldığına yer verildi.

CESETLERİ YAKIN, SAKLAYIN, UÇURUMDAN ATIN

Rapora göre geçen salı gecesi 'Rojhat' telsiz koduyla konuşan Murat Karayılan, Irak'ın kuzeyindeki ve Türkiye sınırındaki terörist gruplara şu talimatı verdi: "Size kesin talimatımdır. Sahanızdaki ölülerin askerin eline geçmesini önleyin. Gömün, uçurumdan atın, yakın, kaya oyuklarına sokun, taşların altına, mağaralara, ormanlık alanlara gömün. Cesetleri ortada bırakmayın."

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:39
  1. PKK
  2. Murat Karayılan
  3. Kandil

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  • AhmetAhmet32 dk önce
    Geberin köpekler geberin.
  • DTILI SİLAH FABRİKALARINI ZENGİN ETİNİZ KENDİNİZİDE GELECEĞİNİZİDE BATIYA BORÇLANDIRDINIZ HİÇ ARAPLARDAN DERSALMAZMISINIZDTILI SİLAH FABRİKALARINI ZENGİN ETİNİZ KENDİNİZİDE GELECEĞİNİZİDE BATIYA BORÇLANDIRDINIZ HİÇ ARAPLARDAN DERSALMAZMISINIZ37 dk önce
    AKILSIZOLUNCA DÜNYADAN YANARAK EBEDİ YANACAĞIN YEREGİDİYON TÜRKİYEDE SANA KİM BURADA YAŞIYAMASINDEDİDE DAĞAÇIKIYON EY AKILSIZ
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