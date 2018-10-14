Siyonistler iyice azıttı! Filistinli kadını taşlayarak şehit ettiler

Aracın ön camından giren taşlar, 47 yaşındaki Filistinli Aişe Muhammed Radi’nin başına isabet ederek ölümüne yol açtı. Arabayı kullanan eşi de başına ve göğsüne isabet eden taşlardan ağır yaralandı. Hayatını kaybeden Radi’nin Selfit’in kuzeybatısında bulunan Bidya kasabasından olduğu açıklandı.

200’den fazla şehit

Öte yandan Gazze sınırında 30 Mart’tan bu yana düzenlenen barışçıl “Büyük Dönüş Yürüyüşü”nde, İsrail askerleri göstericilere yine ateş açtı.

Gazze’nin çeşitli bölgelerinde gerçek mermilerle açılan ateşte, 7 Filistinli şehit oldu, 5’i ağır 154 Filistinli ise yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra gösterilerde yaralanan 21 yaşındaki Muhammed İsam Abbas’ın da kurtarılamadığını ifade etti. Gösterilerin başladığı günden bu yana 200’den fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu. (Yeni Şafak)