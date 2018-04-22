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İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları dikkat çekti

CHP'den İyi Parti'nin seçimlere katılabilmesi için ihtiyacı olan 15 vekil takviyesini yapılması, transfer olan milletvekillerini üzdü. Vekillerin adı sanı duyulmamış vekillerden seçilmesiyse dikkat çekti.

22 Nisan 2018 Pazar 14:52
İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları dikkat çekti

Seçime girebilmek için gereken şartları sağlayamayan İyi Parti'ye, CHP'den 15 vekil takviyesi yapıldı.

KİM BU VEKİLLER, NEDEN ONLAR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile partilerinden istifa ederek İyi Parti'ye geçen vekillerin Meclis kürsüsünde fotoğrafını bulmak bile zor. Haber bültenlerinde bile isimlerine rastlanmayan bu vekillerin neye göre seçildiği merak konusu oldu. 

15 VEKİL SÜRGÜNE Mİ GİDİYOR GÖREVE Mİ

Öte yandan bugün transfer haberini vermek üzere yapılan basın açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte kamera karşısına geçen 15 vekilin yüzlerindeki ifadelerinden durumdan pek de memnun olmadıkları anlaşıldı.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 14:52
  1. CHP
  2. Hdp

YORUM YAZ

  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi30 dk önce
    Chp hain partidir osmanliyi elestirir pkk ya destek verir yurt disinda ulkesini kötuler yatirim yapmayinder kufurbaz dine saygisi olmayan neler neler ve simdi ben milliyim diyen daha parti olmayan fetö yanlisi agzi bozuk kadinin yaninda kolet vekili satisiyla oyunlar demekki bunlar milli degil Millet eneyimi her seyi göruyoruz sizi sandiga gömecegiz biz ruya görmuyoruz gercek konusuyoruz
  • ismilazımdeğilismilazımdeğil32 dk önce
    Acaba milletin başbakan belediye başkanı seçtiği şahısları çaaat diye indiren hangi demokrasi kahramanıydı ??
  • EfsaneEfsane35 dk önce
    Satan vekili sende satacaksin. İp tepe tepe kullansin.
  • SelimSelim35 dk önce
    Yazık bir de chp de demokrasi var diyorlar şu adamların üzüntüsüne bak. bunlara solcu diye oy verenlere de bunlara da yazık olmuş. rezilliğin yüze vurmuş hali.
  • EfsaneEfsane37 dk önce
    Bu vekilleri yeni donemde chp ve ip aday gostermez. Oy veren secmenini bugun satan yarin yine satmazmi. Benden chp ve ip ye oy yok. Yallah kagni altina
  • Yavuz 1517Yavuz 151745 dk önce
    Arkadaşlar işte chp zihniyeti bu. Bunun adına chp demokrasisi diyorlar. chp'nin adaleti bu. söz hakkı yok. O milletvekillerinin haberleri bile olmamıştır. Milletin oyuna saygı yok. Git diyorsam gideceksin. chp tabanı onları chp milletvekili olarak meclise gönderiyor, chp merkezi ise onları İP'e gönderiyor. Anladınız değil mi? chp faşist'tir, chp despot'tur, chp bencil'dir, chp terör sevici'dir, chp TÜRK ve İSLÂM düşmanıdır, chp küresel güçlerin TÜRKİYE'deki işbirlikçisidir. Kısaca chp bütün kötülüklerin ANASIDIR. LİDERİMİZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'dır.
  • levent vurallevent vural45 dk önce
    Merak ediyorum acaba CHP ye oy verenler bu hareketi onayliyorlarmi?
  • HAŞMETHAŞMET50 dk önce
    BU GÜNLERİ DE GÖRDÜK ..CHP DE SATILIK ,KİRALIK MİLLETVEKİLLERİNİ DE GÖRDÜK..BU OLAY ASLA UNUTULMAYACAK.. TARİHECHP NİN AHLAKSIZLIĞI,İHANETİ OLARAK GEÇECEK
  • HAŞMETHAŞMET1 sa önce
    feto işbirliği chp seçmeni sevinç çığlıkları atıyor
  • erdemerdem1 sa önce
    gurur şeref gözyaşları onlar. bu algılarınızla 3-5 oy koparabileceğinizi mi sanıyorsunuz ? hayırlı vatansever 15 evlattır onlar selam olsun. zamanında CHP Erdoğanı da kurtarmıştı siyasi mahkum iken, ve seçime girebilmesini sağlamıştı. Demokrasi budur. CHP ye helal olsun
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