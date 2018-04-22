İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları dikkat çekti
CHP'den İyi Parti'nin seçimlere katılabilmesi için ihtiyacı olan 15 vekil takviyesini yapılması, transfer olan milletvekillerini üzdü. Vekillerin adı sanı duyulmamış vekillerden seçilmesiyse dikkat çekti.22 Nisan 2018 Pazar 14:52
Seçime girebilmek için gereken şartları sağlayamayan İyi Parti'ye, CHP'den 15 vekil takviyesi yapıldı.
KİM BU VEKİLLER, NEDEN ONLAR
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile partilerinden istifa ederek İyi Parti'ye geçen vekillerin Meclis kürsüsünde fotoğrafını bulmak bile zor. Haber bültenlerinde bile isimlerine rastlanmayan bu vekillerin neye göre seçildiği merak konusu oldu.
15 VEKİL SÜRGÜNE Mİ GİDİYOR GÖREVE Mİ
Öte yandan bugün transfer haberini vermek üzere yapılan basın açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte kamera karşısına geçen 15 vekilin yüzlerindeki ifadelerinden durumdan pek de memnun olmadıkları anlaşıldı.
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