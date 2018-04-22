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CHP'li İlhan Cihaner İYİ Parti'ye geçen vekiller için sert çıktı

CHP'nin İyi Parti için 15 milletvekilini istifa ettirmesinin ardından ilk tepki, parti içinden geldi. CHP'li İlhan Cihaner, Twitter üzerinden karara tepki göstererek, 'ÖDP, TKP ve DSP için de 20’şer vekil isteriz' dedi.

22 Nisan 2018 Pazar 14:18
CHP'li İlhan Cihaner İYİ Parti'ye geçen vekiller için sert çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP'den 15 milletvekili bugün istifa ettirildi. İstifa eden milletvekillerinin İYİ Parti'ye katılacağı resmen duyuruldu.

CHP'Lİ VEKİL TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, kararın ardından resmi Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi. Cihaner, "ÖDP, TKP ve DSP için de 20’şer vekil isteriz!" dedi.

CHP milletvekilleri Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner, "Gelecek İçin Biz" ile bir grup milletvekili adına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 14:18
  1. İstanbul
  2. Twitter
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. CHP
  5. İlhan Cihaner

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